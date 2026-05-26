Dalla pianificazione all’azione: quanto costa non agire nelle piccole imprese

Questi sono problemi reali, ma non sono la ragione principale per cui molte piccole imprese italiane non crescono. La ragione principale è più silenziosa e meno visibile: la distanza che separa ciò che si decide da ciò che si fa. Una distanza che ha un costo, misurabile in tempo, denaro e opportunità perse, che quasi nessuno calcola perché è difficile da vedere.

È una distanza che nel mondo delle PMI italiane si incontra con frequenza sorprendente. I piani ci sono, le analisi ci sono, la volontà di cambiare c'è. I risultati, però, non arrivano. E il costo di questa immobilità, quasi sempre, viene sottovalutato o ignorato del tutto.

Il tempo che passa è denaro che esce

Nelle piccole imprese, il rinvio ha una forma precisa. Non è l'assenza totale di movimento, è il movimento che si ripete senza avanzare. Si programmano riunioni per decidere cosa fare, si convocano altre riunioni per rivedere le decisioni prese, si rimanda l'esecuzione in attesa di condizioni migliori che raramente arrivano. Nel frattempo, l'operativo assorbe tutto, le urgenze del giorno sostituiscono le priorità della settimana, le settimane si accumulano, i mesi passano.

Il tempo è la risorsa che le PMI tendono a sottovalutare di più. Si calcola il costo di un investimento sbagliato, il rischio di una scelta errata, il prezzo di un fornitore che non mantiene i tempi. Ma raramente si calcola il costo di sei mesi persi ad aspettare che le condizioni siano perfette per lanciare un nuovo servizio, o di un anno trascorso a rimandare la ristrutturazione di un processo che consuma risorse ogni giorno. Quel costo non appare in bilancio come una voce di spesa, ma erode i margini con la stessa efficacia.

Cristian Andreatini si occupa di coaching organizzativo, al fianco di imprenditori e artigiani. Nel suo lavoro, il tema del rinvio è tra i più ricorrenti. "Ogni mese di rinvio su una decisione importante ha un prezzo", osserva. "A volte è un prezzo diretto: un cliente che nel frattempo se ne va, un mercato che si chiude, un concorrente che occupa lo spazio. A volte è indiretto: energia dispersa, team demotivato, opportunità che non si ripresenteranno. Ma è sempre un prezzo."

La pianificazione che non porta da nessuna parte

Esiste una forma di pianificazione che ha tutti i caratteri esteriori del lavoro serio senza produrre alcun risultato concreto. Si costruiscono piani dettagliati, si definiscono obiettivi, si tracciano scenari. I documenti sono ben fatti, le presentazioni convincenti, le intenzioni genuine. Ma quando arriva il momento di tradurre tutto questo in azioni concrete, qualcosa si inceppa. I piani vengono aggiornati invece che eseguiti. Gli obiettivi vengono spostati invece che perseguiti. La pianificazione diventa un fine in sé, non uno strumento.

Secondo Cristian Andreatini questo è il punto in cui prepararsi diventa un modo per non agire. Si continua ad analizzare perché analizzare è sicuro: non espone, non rischia, non sbaglia. Agire, invece, mette in gioco i risultati reali. È una trappola sottile, perché chi ci cade non si percepisce come qualcuno che sta evitando il problema. Si percepisce come qualcuno che si sta preparando con cura.

Il segnale che distingue una pianificazione produttiva da una sterile è semplice, la prima ha scadenze e responsabilità precise, la seconda no. Un piano senza una data di inizio, senza una persona responsabile dell'esecuzione, senza un momento di verifica definito in anticipo, non è un piano. È una lista di intenzioni. E le intenzioni non cambiano le aziende.

Decidere senza agire: il paradosso delle riunioni infinite

Nelle PMI italiane, la riunione è spesso il luogo dove le decisioni vengono prese e poi dimenticate. Si discute, si converge, si conclude con un accordo generale su cosa fare. Poi ognuno torna alle proprie attività quotidiane, e quella decisione, mai tradotta in un'azione concreta con una scadenza precisa, si dissolve. La riunione successiva ricomincia dallo stesso punto.

Questo non è un problema di comunicazione, né di motivazione. È un problema di sistema. Una riunione che termina senza stabilire chi fa cosa e quando non ha prodotto una decisione: ha prodotto una conversazione. La differenza sembra sottile, ma nelle sue conseguenze operative è enorme. Le conversazioni non cambiano le aziende. Le azioni sì.

"Il modo più rapido per alzare la velocità di esecuzione in un'azienda", spiega Cristian Andreatini, "è cambiare come si chiudono le riunioni. Non con un riassunto di ciò che è stato detto, ma con una lista di chi fa cosa entro quando. È una piccola modifica procedurale che produce effetti misurabili in poche settimane."

Il costo delle opportunità mancate

Esiste una categoria di costi che i bilanci aziendali non registrano mai, le opportunità mancate. Il cliente che ha aspettato una risposta per tre settimane e nel frattempo ha scelto un altro fornitore. Il mercato che si apriva e che, nel tempo trascorso ad analizzare se entrare, si è saturato. Il collaboratore che aveva le competenze giuste, che ha aspettato una promozione che non arrivava e che alla fine ha trovato un'altra azienda disposta a decidersi in fretta.

Questi costi non appaiono in nessun report. Non si confrontano con il budget. Non generano una voce di perdita che qualcuno debba giustificare. Eppure esistono, e nelle PMI che rimandano sistematicamente si accumulano fino a produrre una stagnazione che sembra inspiegabile dall'interno ma che dall'esterno è perfettamente leggibile.

Andreatini invita gli imprenditori che segue a fare un esercizio scomodo, pensare a una decisione rimandata di almeno sei mesi e stimare quanto è costato quel rinvio. Non in termini astratti, ma concreti. Quante ore di lavoro dedicate ad analizzare una scelta già sostanzialmente presa. Quante risorse consumate dal processo che si doveva cambiare e non si è cambiato. Quanti clienti persi nel tempo in cui si aspettava il momento giusto. "Quasi nessuno fa questo calcolo", osserva. "Perché il risultato è sempre scomodo."

Agire in condizioni di incertezza

Una delle obiezioni più frequenti al tema dell'azione è quella delle condizioni. Si rimanda perché il mercato è incerto, perché le risorse non sono ancora sufficienti, perché mancano informazioni decisive. L'attesa viene presentata come prudenza. Ma in un contesto economico dove l'incertezza non è un'eccezione ma la norma, aspettare condizioni certe significa aspettare per sempre.

Le aziende che crescono in contesti incerti non lo fanno perché hanno più informazioni delle altre. Lo fanno perché hanno imparato ad agire con le informazioni disponibili, a correggere la rotta in corsa, a considerare l'errore una parte normale del processo. La velocità di adattamento, non la perfezione della pianificazione iniziale, è il fattore che distingue chi avanza da chi resta fermo.

"La domanda giusta non è: ho abbastanza informazioni per agire?", conclude Andreatini. "La domanda giusta è: ho abbastanza informazioni per fare il primo passo e imparare da lì? Quasi sempre la risposta è sì. Il problema è che il primo passo obbliga a smettere di prepararsi e cominciare a essere giudicati dai risultati. Ed è lì che molti si fermano."

Per le PMI italiane, la sfida dei prossimi anni non sarà trovare le strategie giuste. Le strategie circolano ovunque, accessibili a tutti. La sfida sarà trasformare quelle strategie in azioni concrete, prima che il tempo necessario a decidersi diventi il costo più alto in bilancio.