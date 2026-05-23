Il 30 maggio riapre la Pizzeria Diei di San Domenico: nuovo format in collaborazione con DoppioZero di Trontano

Il 30 maggio riapre la Pizzeria Diei di San Domenico, con un format completamente nuovo ed in collaborazione con DoppioZero di Trontano.

Lo storico locale in centro paese cambia volto e diventa il nuovo punto di riferimento della pizza contemporanea tra aperitivi, fritti napoletani e prodotti del territorio

Una nuova insegna, una nuova proposta gastronomica e un’atmosfera tutta da vivere nel cuore di San Domenico. Sabato 30 maggio aprirà ufficialmente il progetto dedicato alla pizza contemporanea che porterà in quota un format DoppioZero già apprezzato per la qualità delle materie prime, la ricerca sugli impasti e l’attenzione ai sapori nel locale di Cosasca.

La novità riguarda uno dei locali storici della località montana: la pizzeria “Diei”, che cambia volto e si trasforma. Una scelta che punta a rinnovare l’offerta gastronomica di San Domenico, meta conosciuta e amata sia per il comprensorio sciistico sia per il paesaggio naturale che la circonda.

La nuova gestione porterà in paese non soltanto la pizza contemporanea, ma un vero e proprio spazio dedicato alla convivialità, pensato per accompagnare residenti, turisti ed escursionisti dall’aperitivo fino alla cena, sia durante la stagione estiva sia nei mesi invernali. Accanto alle pizze preparate dal team del pizzaiolo Roberto Parrella, troveranno spazio aperitivi, fritti e proposte che uniranno tradizione napoletana e identità ossolana.

Grande attenzione sarà infatti dedicata ai prodotti del territorio, che entreranno direttamente negli impasti e nei condimenti delle nuove pizze. Tra gli ingredienti selezionati figurano Blu di Formazza, Grasso d’Alpe, Formaggio Ossolano, caprino, bresaola della Val d’Ossola, lardo alle erbe, Crudo di Vigezzo, miele di rododendro e persino la polenta di Beura. Sapori locali che caratterizzeranno alcune delle novità più attese del menu, come la “4 Alpeggi”, dedicata ai formaggi ossolani, oppure la “Ossolana”, con bresaola della valle e pomodorini datterini.

Accanto alle pizze più classiche, dalle margherite alle rosse e alle gialle, saranno proposte anche pizze d’autore pensate per valorizzare il legame tra montagna e pizza contemporanea. Tra queste la “Vigezzina”, con burrata pugliese e Crudo di Vigezzo, oppure la “Torre di Stockalper - Gondo”, che unirà raclette svizzera e carne secca vallesana. Non mancheranno inoltre proposte speciali con ingredienti tipici locali come la “Pizza Diei”, la “Monte Leone” e la “Sando Pizza”, ideata in versione bigusto tra pizza e papuozzo.

L’offerta sarà completata da un’ampia proposta aperitivo con montanarine, crocchè, mozzarelline Fritte, polenta fritta di Beura, bruschette gourmet, focacce, pizzette e taglieri d’alta quota con salumi e formaggi tipici. Previsti anche pacchetti pensati per gruppi e compagnie, con formule aperitivo studiate sia per piccoli tavoli sia per comitive numerose.

A rendere ancora più riconoscibile il locale sarà anche una proposta drink dedicata: tra le novità ci sarà infatti lo “Spritz Ossolano”, signature cocktail ideato appositamente per il punto vendita di San Domenico.

Un locale dunque che si rinnova con l'obiettivo di creare un punto d’incontro capace di attirare non solo il pubblico della località turistica, ma anche clienti provenienti dalla valle, che potranno gustare la pizza contemporanea di Doppio Zero al fresco di San Domenico, in un ambiente rinnovato ma pronto a mantenere l’accoglienza e l’atmosfera familiare che negli anni hanno reso il “Diei” un locale di riferimento per chi frequenta la montagna. Un locale adatto anche alle famiglie con bambini, grazie all'area bimbi dove i piccoli potranno divertirsi mentre i genitori si rilassano.