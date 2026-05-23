Livelli idrici: la Regione punta a tutelare turismo e agricoltura

La Regione Piemonte lavora a un equilibrio nella gestione dei livelli idrici del Lago Maggiore, con l’obiettivo di tutelare sia le esigenze dell’agricoltura sia quelle del turismo lacuale.

Il tema è stato affrontato durante la riunione convocata dal presidente della Provincia del Vco, Giandomenico Albertella, dopo il via libera all’innalzamento del livello massimo consentito del lago a quota +1,40 metri. Una decisione che ha sollevato preoccupazioni tra sindaci e operatori turistici, per il rischio che precipitazioni intense possano provocare l’allagamento del litorale e la riduzione delle spiagge.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenuto in videocollegamento, ha annunciato la volontà di attivare un “piano spiagge” per mettere in sicurezza le aree più esposte in caso di aumento del livello delle acque. Tra le ipotesi indicate figurano barriere e sistemi di protezione, con la possibilità di sostenere gli interventi attraverso contributi a fondo perduto previsti dalla legge regionale 18.

Nel corso dell’incontro è stata concordata l’istituzione di una Cabina di Regia Permanente, presieduta dalla Regione Piemonte, per valutare le proposte avanzate dagli enti coinvolti e individuare soluzioni condivise nella gestione della risorsa idrica.

L’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati ha ribadito la volontà di non lasciare soli i sindaci e gli operatori del territorio, chiedendo all’Autorità di Bacino di studiare sistemi innovativi per gestire preventivamente lo svaso dell’acqua. L’assessore Paolo Bongioanni ha invece definito ragionevole la proposta di non superare la quota storica di +1 metro durante la stagione turistica, considerando il livello +1,40 come tetto massimo da raggiungere solo quando le condizioni lo consentano in sicurezza.

La Provincia del Vco ha inoltre proposto un protocollo operativo permanente, un sistema previsionale vincolante per l’abbassamento preventivo del lago e la sospensione dell’innalzamento nei mesi di giugno e luglio, così da salvaguardare le spiagge e il turismo lacuale.