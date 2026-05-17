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Ultim'ora | 17 maggio 2026, 11:09

Serie A, oggi Roma-Lazio - Diretta

Serie A, oggi Roma-Lazio - Diretta

(Adnkronos) -

Derby della Capitale in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la Roma sfida la Lazio - in diretta tv e streaming - allo stadio Olimpico nella 37esima giornata, la penultima di campionato. I giallorossi arrivano alla sfida con l'entusiasmo della rimonta di Parma, dove la squadra di Gasperini è riuscita a battere i ducali 3-2 in pieno recupero e ad agganciare il quarto posto occupato dal Milan. 

 

Nell'ultima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Pisa, mentre la Roma volerà a Verona per sfidare l'Hellas, già retrocesso. 

 

 

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