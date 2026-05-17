Serie A, oggi Inter-Verona: orario, probabili formazioni e dove vedere premiazione scudetto

(Adnkronos) - L'Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, i nerazzurri ospitano il Verona a San Siro nella penultima giornata di campionato. La squadra di Chivu, campione d'Italia, saluterà i suoi tifosi con le due coppe conquistate in stagione: quella dello scudetto, che verrà consegnata proprio oggi, e la coppa Italia, vinta mercoledì 13 maggio contro la Lazio. Dall'altra parte, i gialloblù sono già retrocessi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Verona, in campo alle 15:

Inter (3-5-2) Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Bonny. All. Chivu

Verona (3-5-1-1) Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Suslov; Bowie. All. Sammarco

Al termine della partita ci sarà la premiazione dell'Inter, con la coppa scudetto. I nerazzurri daranno poi il via alla festa con il pullman scoperto per le strade di Milano.

Inter-Verona sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.