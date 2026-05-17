Ascolti tv, finale Eurovision stravince serata con 5 milioni di spettatori

(Adnkronos) - La finale dell’Eurovision Song Contest (con la vittoria della Bulgaria e il quinto posto di Sal Da Vinci) è stata seguita ieri sera su Rai1 da 5.033.000 spettatori con il 36% di share, risultando di gran lunga il programma più visto del prime time di sabato 16 maggio e della seconda serata. Al secondo posto, tra i programmi di prime time, 'Il gladiatore 2' su Canale 5 con 1.621.000 spettatori e il 12.2% di share. In terza posizione, 'In Altre Parole' su La7 con 1.083.000 spettatori e il 6.1% di share, nella prima parte, e 616.000 spettatori con il 4.2%, nella seconda.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Il marchese del Grillo' su Rete4 (743.000 spettatori, share 5%), 'The Rookie' su Rai2 (598.000 spettatori, share 3.5%), 'Kung Fu Panda 4' su Italia 1 (544.000 spettatori, share 3.2%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove (515.000 spettatori, share 3.4%), 'MotoGP – Sprint Race' e 'Paddock Live Show' su Tv8 (rispettivamente, 476.000 spettatori, share 2.7%, e 172.000 spettatori, share 1%), 'Sapiens – Un Solo Pianeta' su Rai3 (433.000 spettatori, share 2.8%),