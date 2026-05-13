Hantavirus, negativo il turista inglese in quarantena a Milano. Test per una donna ricoverata a Messina

(Adnkronos) - Sono risultati negativi al test per l'hantavirus il turista inglese in quarantena all'ospedale Sacco di Milano e il suo accompagnatore. "Il cittadino britannico sottoposto nella serata di ieri ad accertamenti virologici è risultato negativo" all'hantavirus, "così come il suo accompagnatore", ha confermato in una nota l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso.

Il turista britannico, di circa 60 anni - ha spiegato Palazzo Lombardia - è attualmente in quarantena presso l'ospedale Sacco di Milano in quanto contatto di un caso confermato di hantavirus. L'uomo si trovava a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg del 25 aprile scorso, sul quale viaggiava anche la donna successivamente deceduta nella città sudafricana a causa dell'infezione da hantavirus. A seguito delle indicazioni diffuse dal ministero della Salute (circolare ministeriale dell'11 maggio ) che prevedono la quarantena per tutti i passeggeri presenti sul volo interessato, al cittadino inglese è stato notificato l'obbligo di isolamento. Poiché il turista non dispone di una sistemazione privata idonea (alloggiava in B&B), si è reso necessario il trasferimento al Sacco, dove trascorrerà il periodo di quarantena.

Sempre ieri sera, il ministero della Salute ha informato che in serata è stato richiesto ed effettuato un test per hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite e ieri è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali di effettuare il test per hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al 25enne calabrese in isolamento fiduciario.

La direttrice dello Spem, il Servizio epidemiologia e medicina preventiva, dell’Asp di Messina, Mariella Santoro ha reso noto che "la paziente turista argentina è tuttora ricoverata in isolamento in terapia intensiva al Policlinico di Messina". Era ricoverata per una polmonite. "Non c’è la certezza di Hantavirus - dice - lo dirà lo Spallanzani di Roma. Per ora non è sicuro, é solo un sospetto". Intanto, salgono a sei i casi sospetti di Hantavirus in Italia. Dopo i quattro che erano sul volo Klm, sono scattati gli accertamenti proprio su una turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina dopo essere arrivata in Italia, lo scorso 30 aprile, con un volo Buenos Aires-Roma . E' stato effettuato un test per l'hantavirus e il campione è stato trasportato dai Nas allo Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme a quello prelevato al venticinquenne calabrese, che si trova ora in isolamento fiduciario.