Meteo, nuova allerta della Protezione Civile: venti di burrasca e temporali al Centro-Nord

(Adnkronos) - Una nuova ondata di maltempo sta per colpire l’Italia. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di oggi, lunedì 11 maggio, a causa di un intenso flusso di correnti sud-occidentali che porteranno venti forti, raffiche di burrasca e temporali soprattutto al Centro-Nord.

Le regioni maggiormente interessate saranno Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo, con criticità più marcate nelle aree interne e lungo i settori appenninici. Secondo le previsioni, le raffiche potrebbero raggiungere intensità di burrasca forte, aumentando il rischio di caduta alberi, disagi alla circolazione e criticità idrogeologiche.

La Protezione Civile ha inoltre valutato un’allerta gialla per rischio idrogeologico e temporali su gran parte della Lombardia, sulla Toscana settentrionale e su tutta l’Umbria. Le precipitazioni potranno essere accompagnate da rovesci intensi, attività elettrica e improvvisi colpi di vento.

Negli ultimi giorni il maltempo ha già provocato criticità in diverse aree del Paese, con piogge abbondanti e forti temporali che hanno interessato il Nord e parte del Centro Italia. Gli esperti segnalano una fase atmosferica particolarmente instabile, alimentata da correnti atlantiche che stanno favorendo sbalzi termici e fenomeni estremi sempre più frequenti.

Il Dipartimento della Protezione Civile invita i cittadini alla massima prudenza e raccomanda di seguire gli aggiornamenti ufficiali sui bollettini regionali e sul sito istituzionale. Particolare attenzione dovrà essere prestata nelle zone montane e appenniniche, dove i venti potrebbero risultare particolarmente intensi.