Gli Ateez a Rock in Roma 2026, la band coreana attesa l'8 luglio

(Adnkronos) - L'8 luglio sul palco di Rock in Roma ci saranno gli Ateez. Il gruppo coreano è stato annunciato a sorpresa durante la conferenza stampa di presentazione della 16esima edizione della rassegna, che quest’anno torna con lo slogan 'Lo spazio tra noi smette di esistere'. Dal 9 giugno al 18 luglio, la Capitale tornerà a essere un crocevia della musica nazionale e internazionale, ospitando grandi headliner nelle due storiche location del festival: l'Ippodromo delle Capannelle e la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Il festival presenta una line-up ricca e trasversale, che ha già ottenuto un grande riscontro di pubblico con i concerti di Olly e Marilyn Manson registrati sold out ancor prima dell'inizio. Il programma all'Ippodromo delle Capannelle prenderà il via il 9 giugno con i The Offspring, seguiti il 13 giugno dai Pippo Sowlo e il 14 giugno dai Counting Crows. Il calendario proseguirà con Gemitaiz il 18 giugno, i Negramaro il 20 giugno, Caparezza il 26 giugno e Olly il 30 giugno. A luglio, la programmazione continua con Emma il 2, i Mumford & Sons il 7, Mannarino il 10, gli OneRepublic il 12, i Litfiba il 16, Luchè il 17 e i Bluvertigo il 18 luglio. Mentre la Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone ospiterà il 29 giugno Ben Harper & The Innocent Criminals, il 7 luglio gli Europe e il 14 luglio Marilyn Manson.

Nato e cresciuto nella Capitale, Rock in Roma, sotto la direzione dei fondatori Maxmiliano Bucci e Sergio Giuliani, si è affermato come un rito estivo che ha superato i 3 milioni di spettatori complessivi, inserendo stabilmente Roma nei circuiti internazionali dei grandi tour. Il festival rappresenta un importante volano culturale ed economico per la città, generando un significativo indotto e rafforzandone l'attrattività come destinazione per la musica dal vivo.

L'esperienza del pubblico sarà supportata da partnership strategiche. Rai Radio2 si conferma la radio ufficiale del festival. Per la mobilità, Frecciarossa sarà il treno ufficiale, affiancato dal servizio navetta di Eventi in Bus e dalle soluzioni di sharing di Lime e 'Come Back Home', per un rientro sicuro e sostenibile. Sul fronte della responsabilità sociale, il festival rinnova la collaborazione con Save the Children e ospita Unicef Italia, mentre la sicurezza dell'evento sarà potenziata dalla nuova partnership con Airfire. L'impegno della manifestazione si estende anche alla sostenibilità ambientale, con la promozione della raccolta differenziata e di pratiche eco-friendly all'interno delle aree concerto.