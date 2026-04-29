Trump, fucile in mano e messaggio all’Iran: "Il Bravo ragazzo non c'è più"

(Adnkronos) -

Donal Trump con la mitragliatrice in mano, sullo sfondo di un paesaggio devastato da bombardamenti. E' l'immagine dai toni forti che accompagna l'ultimo avvertertimento del presidente Usa all'Iran. Il regime "non riesce a darsi una mossa. Non sanno come firmare un accordo non-nucleare. Farebbe bene a svegliarsi presto", scrive Trump in un post su Truth con allegato un fotomontaggio — apparentemente generato con intelligenza artificiale — che lo ritrarre occhiali da sole indossati, fucile mitragliatore imbracciato davanti a una catena montuosa sconvolta da esplosioni e scenari di guerra.

A colpire è anche la didascalia scelta per l’immagine: "No more Mr. Nice Guy!" ("il Bravo ragazzo non c'è più"), già utilizzato in precedenti post per sottolineare un cambio di tono nella sua posizione internazionale.

Il contenuto è stato pubblicato nelle ore notturne a Washington, quando erano circa le 4 del mattino, e riprende una serie di messaggi recenti in cui l’ex presidente invoca una linea più dura nei confronti di Teheran sul dossier nucleare.