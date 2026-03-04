Roma, scontro fra tram sulla ferrovia Termini-Centocelle: al momento non risultano feriti

(Adnkronos) - Uno scontro fra due tram si è verificato oggi 4 marzo a Roma, alle 11.15 all'altezza di Ponte Casilino, sulla ferrovia Termini-Centocelle. "Non è un buon momento per i tram - commenta all'Adnkronos Andrea Castano, del blog Odissea quotidiana - L’impatto è avvenuto precisamente sulla tratta a binario compenetrato, dove i treni delle due direzioni circolano per circa 50 metri alternandosi nel poco spazio disponibile. Non è chiaro perché due treni in direzione opposta si trovassero allo stesso tempo nella sezione. La sicurezza d’esercizio è di norma regolata da un sistema di blocco automatico - ricorda - che rileva il passaggio dei mezzi all’entrata e all’uscita del binario compenetrato, impedendo a più treni di impegnare la tratta. Le indagini dovranno chiarire se si sia verificato un guasto di uno dei sistemi di sicurezza di bordo o di terra o se si è trattato di un errore umano". Al momento non risultano persone ferite e il servizio, interrotto, è sostituito dalla linea 105 attualmente potenziata.