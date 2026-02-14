Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Piuttosto nervosetti tenderete a scattare per un nonnulla ma poi, come per incanto, vi placherete e, con l’aiuto di un Marte bonaccione, riuscirete pure a dimezzare un tormentone… Oltretutto, tra maschere e stelle filanti, trascorrerete un week end gioioso a patto di non strafare col bere e il mangiare anche se le stramberie di un uomo vi esacerberanno. A San Valentino: Una confezione di bonbon, dei fiorellini e tanti bacini delizieranno fidanzatini e sposini!

TORO: Per svariati motivi la settimana appare essere squinternata causa anche un imprevisto atto a saltar fuori inaspettatamente. Poi, divisi tra incudini e martelli, non saprete come comportarvi nei riguardi di due soggetti con cui trattate abitualmente. Gli incalliti mattacchioni parteciperanno a veglioni, cenoni, feste mascherate o sfilate. A San Valentino: I più golosoni si abbandonino alle goderecce tentazioni prenotando una cenetta nella locanda prediletta.

GEMELLI: Vi troverete alle prese con faccende da sbrigare, quattrini da erogare, lavoretti da ultimare, barbosi da sopportare, decisioni da pigliare, cosette da sistemare. Comunque sia, concedetevi una sana follia e, confidando in un Saturno dal 14 febbraio positivo, preventivate futuri tempi migliori. Possibili visite, ritrovi o incontri casuali. Domenica bizzarra. A San Valentino: Se l’eros è in fase calante affidatevi al peperoncino o a qualche altra pietanza piccante.

CANCRO: Un po’ di trambusto inquina l’atmosfera e far programmi a lunga scadenza non conviene… poi, a forza di ascoltare diversi pareri, alla fine non saprete più cosa fare riguardo una situazione dove di mezzo subentrano terze persone, così come dovrete prendere una decisione o aprire gli occhi a chi non vuol vedere. Feste o veglioni riservanti sorpresone. A San Valentino: Basta il pensiero e un augurio sincero anche se non male sarebbe abbandonarvi ai sensi e alla cioccolata.

LEONE: Uno spizzico di malumore offuscherà i prossimi dì ma trattasi di nubi passeggere atte a svanire pur dovendo stare sul chi va là riguardo un contesto o un gruppetto di individui ardui da inquadrare: infatti la prudenza non sarà mai eccedente in qualsiasi settore. Sorpresina domenicale o festa carnevalesca a cui aderire. Maretta in ambito familiare. A San Valentino: Cogliete alla sprovvista il partner con un invito galante, una scorpacciata o una serata trepidante …

VERGINE: Malgrado le paturnie, l’agitazione o una latente preoccupazione, riuscirete a vivere attimi di spensieratezza insieme a chi interessa. E poi abbiate fiducia in voi, frequentate soggetti corroboranti, lottare in nome di un qualcosa a cui tenete e aderite a una sfilata o ad una cenetta in compagnia. Un tipo vi sorprenderà e nel week end qualcosa vi emozionerà. A San Valentino: Glicemia, colesterolo e dieta permettendo, consacrate tale amorevole solennità con piattini stuzzichini.

BILANCIA: Tenderete stranamente ad agire d’impulso ma rammentate che soltanto con la vostra innata diplomazia otterrete ciò che volete malgrado certi soggetti abbiano il potere di esasperarvi. Un Giove maldestro potrebbe arrecare contrattempi, disturbi stagionali o un’accentuata stanchezza ma Saturno, in ottimo aspetto, consentirà di mandare in porto un progetto. A San Valentino: Rammentate di omaggiare chi amate con una rosa, un’orchidea o un dolcetto…

SCORPIONE: Tra alti e bassi, stress e tensioni, le giornate scorreranno freneticamente anche se rendesi opportuno mettere nero su bianco nell’eventuale stipulazione di contratti o nel trattare con pidocchiosi o mezzi matti. Ricavate comunque degli spazi per voi e calcolate un intoppo, una chiamata inaspettata, dei ritrovi mangerecci e una eclatante novella. A San Valentino: Accendere tre candele rosse nell’abitazione proteggerà da invidie, gelosie e perfidie favorendo l’amore.

SAGITTARIO: L’essere troppo buoni riserva spesso delle asprezze, ragion per cui traete insegnamento dalle trascorse esperienze evitando di dar adito a chi promette e non mantiene, abbiate fiducia nelle vostre capacità, organizzate qualcosina di carino, partecipate ad una festa carnevalesca e rinnovate il look. Una visita vi stupirà. A San Valentino: Per accendere la passione gustate delle tartine con burro e salmone e del formaggio piccantino il tutto accompagnato da un buon vino.

CAPRICORNO: Far finta di niente risulta la maniera ottimale per non litigare con chi non ha orecchie per sentire… In tempi brevi una novità rinfrancherà, un’entrata di denaro ringalluzzirà, una vecchia conoscenza si farà risentire e un componente del parentado vi farà impensierire. Con l’amato bene organizzate un fuori porta magari andando a vedere sfilate singolari. A San Valentino: Mangiucchiare delle bugie accompagnate da un dolce vinello renderà il momento più bello…

ACQUARIO: Nel saggiare l’altrui stoltezza rimarrete di stucco così come non sopporterete il contegno di uno sbruffone ma, il 17 febbraio, con il formarsi della Luna nuova nella vostra costellazione, vedrete più chiaro in voi e in talune ambigue persone. Compleanno ricco di emozioni. Opportunità di fare un viaggetto o aderire ad una festa di carnevale. Domenica spassosa. A San Valentino: Indossare un nuovo capo di biancheria infonderà ad ogni coppia uno spizzico di euforia.

PESCI: Sensibili e vulnerabili ve la piglierete per un discorso strano, un’ingiustizia, un torto o il piglio di chi ipotizzavate essere più corretto. Il sestile di Giove consentirà di togliervi un mattone dallo stomaco, ottenere gratificazioni, veder definirsi una faccenda dai contorni indefiniti e gustare attimi di gaiezza. Domenica festaiola. A San Valentino: Sarà di buon auspicio indossare qualcosa di azzurro, consumare dei crostacei, accendere una candela profumata!

Le stelle brillano sul carnevale di una vita dove ognuno indossa una maschera e porta una croce.