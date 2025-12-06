Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: Mai come adesso i colpi di testa risulterebbero azzardati: ragion per cui ponderate i pro e i contro di qualsiasi passo importante ed iniziate ad assaporare l’atmosfera delle prossime festività alla faccia di quelle falsità che detestate, poi preventivate delle spese e chiaritevi con il partner o con un amico prima di bisticciare. Visite o ritrovi in vista. Disturbino sa curare. Sta arrivando Santa Lucia: quindi la notte del 12 dicembre esprimete un desiderio guardando la Luna.

TORO: Se attendevate un cenno dal destino sul come impostare una delicata questione abbiate fede in stelle procacciatrici di pronte risoluzioni pur se tutto succederà all’ultimo istante… Inquadrare inoltre una enigmatica personcina o rinvenire un punto d’incontro con la medesima risulta arduo e mostrare schiettezza gioverà ad entrambi. Il sestile di Giove favorisce impensati comunicati e incontri proficui. Propensione al mal di gola. L’8 dicembre riserverà delle sorprese.

GEMELLI: Chissà che dono vi vorrà fare la Luna che il 4 dicembre si fa piena nella vostra costellazione… Forse vi aiuterà a scacciare i brutti pensieri, a risolvere un problema o a vedere un po’ di luce dopo eventuali trascorse batoste. Un soggetto si farà in quattro per voi, un’amica vi sosterrà e anche la salute migliorerà. Elettrodomestico o aggeggio malfunzionante da sostituire. L’8 dicembre sarebbe il più adatto per fare l’albero o collocare delle luci sul davanzale.

CANCRO: I giorni che precedono il Natale vi vedranno spettatori o protagonisti di accadimenti burleschi, un imprevisto indisporrà chi già per natura è sensibile e vulnerabile mentre, quasi in simultanea, un altro accadimento farà tirare un lungo sospiro di letizia o di sollievo! I prossimi dì comunque vi vedranno assai indaffarati e snervati…. Il 12 sera collocate sul davanzale un piatto con frutta, dolci e fieno: Santa Lucia gradirà e nel realizzare un sogno vi aiuterà.

LEONE: Orgogliosi e dignitosi rimbeccherete chiunque si permetta di addossarvi colpe o seguiti a picchiare sul medesimo tasto. Alcuni di voi si toglieranno uno sfizietto, altri saranno presissimi da varie mansioni e, se un accadimento rallegrerà, un posteriore irriterà. Diatribe con amici o parenti causa divergenze di opinione. Domenica adattissima per acquisti e giretti nei mercatini. Se allestite l’alberello rammentate di posizionare, come portafortuna, un bue e un asinello.

VERGINE: Ancora pressati dall’ingerenza di Saturno avrete l’impressione di camminare sui carboni ardenti o scontrarvi con tanta di quell’imbecillità dal non capire più dove stia il confine tra normalità e anormalità… Però vi riscatterete e, alla faccia del summenzionato pianeta, vincerete una causa personale. In amore rinverdite la sessualità e fate in modo che i nervetti non saltino troppo… Di buon auspicio mettere un angioletto sulla punta dell’albero o in camera da letto.

BILANCIA: Vivete questo periodo valorizzando ciò che più conta, pensando un po’ più a voi stessi, assaporando l’attimo fuggente, accantonando nostalgie o ipocondrie e guardando verso un 2026 abbastanza rigoglioso. Nel contempo state attenti a non prendere lucciole per lampioni riguardo quattrini e transazioni. Week end piacevole e adatto all’allestimento dell’alberello. Il 12, la notte di Santa Lucia, attaccate all’uscio una scopetta affinché tutte le rogne se le porti via.

SCORPIONE: Non siete molto soddisfatti di come procedono talune cose e vi converrebbe parlare dei vostri dubbi con le persone interessate, tagliare con ciò che mai potrà funzionare e fare un’analisi introspettiva al fine di capire quello che veramente volete. Per taluni l’attività assorbirà parecchio, altri dovranno consolare un malatino ma per tutti la settimana sarà più avvincente di un romanzo a puntate. La notte del 12 ponete sul davanzale una ciotola di latte e del pane. Fiacca dilagante.

SAGITTARIO: Non è semplice sopportare tipi testoni o rimanere costantemente in attesa che una specifica situazione migliori ma le circostanze lo richiedono e seguitare a lottare darà ottime ricompense morali. Se pensate di avere un po’ di scalogna contrastatela appendendo, l’8 dicembre, una treccia d’aglio sopra il focolare. Possibili combini per un week end sbarazzino. Tutelatevi contro l’influenza e siate prudenti sulla strada. Domenica intensa e, per taluni, festaiola.

CAPRICORNO: Turbati da qualche contesto indigesto vi capiterà di avere la luna per traverso ma prendersela non serve quindi sfoderate il sorriso più bello e non ingigantite ostacoli sormontabili. Il sestile di Saturno vi porterà qualche buona novella così come dovrete organizzarvi adeguatamente sia per un futuro evento che per gli acquisti di Natale. Amica atta a darvi sagge dritte in caso di dubbi costanti. Lunedì sarà di buon auspicio appendere del vischio all’uscio.

ACQUARIO: Il sestile di Marte vi aiuterà a trovare uno spizzico di serenità malgrado qualcosina continui a turbare e un personaggio a stupire così come un uomo o uno sproloquio vi farà incavolare In ambito operativo o domestico preventivate delle scaramucce e, per placare l’ansia, trovatevi con chi sa far tornare il buonumore. Invece nel week end succederà qualcosina di veramente particolare. Per Santa Lucia fatevi un regalino o cavatevi un pallino. Infreddature.

PESCI: Sarete talmente indaffarati dal non capire neppure voi da qual parte siete girati… Qualche nativo sarà molto preso dal lavoro o da dei conti da far quadrare, altri rimarranno disgustati dall’altrui stupidità, altri ancora si arrabbieranno per un’iniquità. Ma a lisciar le pinne arrivano dei simpatici ritrovi e un guizzo di sana ilarità. Anche il rivedere una deliziosa personcina vi ringalluzzirà. Per tenere lontano i guai mettete delle bacche di ginepro all’interno dell’abitazione.

E che le stelle guidino il cammino di chi si è smarrito nel groviglio della vita…