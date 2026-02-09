Fabrizio Corona, il giudice: "Non rispetta divieto su Signorini, l'ho denunciato al pm"

(Adnkronos) - Il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile interviene nuovamente su Fabrizio Corona e di fronte alle ulteriori lamentele di Alfonso Signorini - l'ex fotografo non rispetta il divieto di pubblicare contenuti sul conduttore tv e "giunge persino a compiacersi di tale suo illecito rifiuto" - denuncia Corona al pubblico ministero per il reato che punisce la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (ex articolo 388 del codice penale). Il reato, indicato dal giudice, può comportare una pena fino a tre anni, ed è rivolto a chi si sottrae all'adempimento di obblighi civili, derivanti da un provvedimento giudiziario.

Nel provvedimento, che respinge le richieste di Corona, il giudice Pertile dà anche atto che, in forza dell'ordinanza del 26 gennaio 2026 e in applicazione del Regolamento Ue 2022/2065, Signorini "ha facoltà di rivolgere direttamente agli hosting provider la richiesta di rimuovere dai loro server (o di rendere comunque indisponibili al pubblico) tutti i controversi materiali" e riserva al futuro eventuale giudizio di merito "ogni altro provvedimento sulle restanti richieste formulate dal giornalista".