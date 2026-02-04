Renzi “Vannacci? Possibile effetto Farage, la coperta di Meloni è corta”

ROMA (ITALPRESS) - "Quale che sia la percentuale di Vannacci (e io credo che sia più alta di quanto vogliono far credere da Chigi) per Giorgia Meloni c'è la prima grana politica della legislatura. Per la prima volta si rompe un pezzo della sua coalizione che aveva fatto dell'unità la propria forza" così Matteo Renzi in una intervista a Il Foglio. "Vannacci sta a Farage come Meloni stava a Sunak. All'inizio tutti prendevano in giro Farage e nel giro di cinque anni i suoi contenuti hanno distrutto i conservatori spostando a destra l'asse della coalizione e imponendo la sua leadership. Non so se Vannacci sarà in grado di farlo. Ma fossi in lui giocherei questa carta" prosegue Renzi. "Se la sinistra sta insieme alle prossime elezioni vince. Certo bisognerebbe darsi una mossa tutti insieme. Ma lo spazio c'è. E la rottura a destra colpirà Meloni più di quanto si immagini. Anche perchè se tiene dentro Vannacci, non è credibile al centro. Se rincorre Calenda perde pure Salvini. La coperta di Giorgia è più corta del previsto" conclude.foto: IPA Agerncy(ITALPRESS).