Cossato, visita prenatalizia degli Alpini alla Stazione dei Carabinieri

Si è svolta questa mattina, 2 dicembre, presso la Stazione Carabinieri di Cossato, la tradizionale visita prenatalizia del gruppo Alpini di Cossato.

L'incontro ha rinnovato e consolidato il forte legame di amicizia e collaborazione che storicamente unisce l'Arma dei Carabinieri e il corpo degli Alpini. L'evento si è svolto in un clima di grande cordialità e reciproco rispetto istituzionale.

Nel corso della visita, il comandante della Stazione Carabinieri di Cossato ha omaggiato il gruppo con una copia del prestigioso calendario storico dell’Arma dei Carabinieri per l'anno 2026.

Il Capogruppo degli Alpini ha calorosamente ricambiato il gesto donando ai militari il volume dell’Adunata Nazionale degli Alpini, a testimonianza della partecipazione e dello spirito di corpo, oltre ad un gagliardetto del gruppo di Cossato e il Crest, simbolo araldico della loro associazione.

L’incontro di questa mattina sancisce ancora una volta la stretta e profonda unione tra penne nere e Carabinieri, due istituzioni da sempre al servizio del paese e delle comunità locali. La visita è stata l'occasione per scambiarsi gli auguri in vista delle imminenti festività natalizie e per ribadire la comune missione di vicinanza e supporto al cittadino.