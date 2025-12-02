A Biella si festeggia la Giornata Nazionale della Romania con un pranzo tradizionale

La scorsa domenica 30 novembre, all'Oratorio di San Biaggio a Biella , l'Associazione Fede, Luce e Speranza e la comunità rumena hanno festeggiato la Giornata Nazionale della Romania con un pranzo tradizionale.

L'associazione ringrazia particolarmente la gentile partecipazione del consigliere regionale Davide Zappalà e il parroco Ioan -Bogdan Filip della Chiesa Ortodossa Rumena di Biella contribuendo in questo modo all'unione sempre più forte tra le comunità rumena e la città di Biella.

Dagli organizzatori è giunto un ringraziamento di cuore “a tutti quelli che hanno contribuito con tanto lavoro e devozione alla riuscita della manifestazione, cosi non dimentichiamo chi siamo ricordando sempre le nostre radici, e nello stesso tempo ringraziamo l'Italia - la nostra seconda casa. Una terra che ci ha accolto ,ci ha dato lavoro, dignità e pace. Una terra che ha avuto pazienza con noi mentre imparavamo a integrarci e costruivamo un futuro nuovo. Grazie Italia per la gentilezza per la comprensione e per le opportunità. Grazie perché ci hai permesso di trovare un posto una voce, un domani”.