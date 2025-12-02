Invecchiamento attivo a Biella il progetto “Dal dire al fare”

La Giunta Comunale di Biella ha approvato la partecipazione al progetto regionale “Dal dire al fare”, rivolto alle persone anziane, nell’ambito del Piano per l’Invecchiamento Attivo della Regione Piemonte.

L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e l’attività fisica per contrastare la sedentarietà, favorire l’accesso e la partecipazione ad attività culturali oltre che incentivare la socializzazione e il benessere delle persone anziane.

Le attività del progetto si svolgeranno presso il Centro Dinamico di via Delleani, uno spazio frequentato dalle persone anziane di Biella dove si coltivano relazioni, tempo libero e iniziative di socializzazione. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con la Maria Cecilia Società Coop. Sociale Onlus, partner nella gestione del Centro Dinamico.

La durata del progetto è prevista dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, con possibilità di proroga fino al 31 maggio 2027 se il contributo regionale sarà concesso. L’iniziativa rientra tra gli interventi strategici del Comune per sostenere le persone anziane, promuovere la loro partecipazione attiva e migliorare la qualità della vita nella comunità.