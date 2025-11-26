Schlein invitata ad Atreju, andrà se c'è confronto con Meloni. Conte, Renzi e Calenda alla festa FdI

(Adnkronos) - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di FdI che si terrà a Roma a dicembre. Lo confermano fonti Pd. Stavolta la segretaria dem, che in un'altra occasione aveva declinato l'invito, ha fatto sapere che è disponibile a partecipare solo se ci sarà un confronto a due con la premier Giorgia Meloni.

Fratelli d'Italia ha invitato a partecipare ad Atreju anche gli altri leader delle opposizioni. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e quello di Azione, Carlo Calenda, andranno sicuramente. Diverso è il discorso per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, i due frontman di Avs sono stati invitati. "Se vado? Mi devono dire la data, per cui ancora non so", ha detto Bonelli interpellato alla Camera.

Atreju, arrivato quest'anno alla 26esima edizione, si svolgerà come sempre a Roma, dal 6 al 14 dicembre. A fare da cornice all'evento "di parte, ma non di partito", come chiariscono nella locandina, i giardini di Castel Sant'Angelo, che saranno allestiti da un grande villaggio natalizio con un'intera area destinata al mercantino di Natale, prodotti tipici e soprattutto una pista di pattinaggio, adatta tanto ai grandi quanto ai piccoli.

Il titolo scelto per questa edizione è: 'Sei diventata forte - L'Italia a testa alta'. E vista la varietà degli invitati, sarà senza dubbio il luogo in cui ci si confronterà sui grandi temi del momento: dalla riforma della giustizia al premierato, dalla sicurezza al ruolo dell'Italia nello scacchiere internazionale. Senza dimenticare, però, anche le mostre e il divertimento, con la musica e gli approfondimenti culturali.