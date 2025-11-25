Giornata contro la violenza sulle donne: la caserma dei Carabinieri si illumina di arancione

Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri di Biella aderisce all’iniziativa internazionale contro la violenza sulle donne. Come simbolo di un futuro senza violenza, è stato scelto il colore arancione: "Orange the World" è infatti lo slogan che accompagna l’iniziativa del Soroptimist International Club, promossa dalle Nazioni Unite.
E in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la caserma dei Carabinieri di Biella, in via Rosselli, è stata illuminata con luci arancioni.