 / ATTUALITÀ

ATTUALITÀ | 25 novembre 2025, 19:15

Giornata contro la violenza sulle donne: la caserma dei Carabinieri si illumina di arancione

Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri di Biella aderisce all’iniziativa del Soroptimist International Club

Giornata contro la violenza sulle donne: la caserma dei Carabinieri si illumina di arancione

Giornata contro la violenza sulle donne: la caserma dei Carabinieri si illumina di arancione

Anche quest’anno l’Arma dei Carabinieri di Biella aderisce all’iniziativa internazionale contro la violenza sulle donne. Come simbolo di un futuro senza violenza, è stato scelto il colore arancione: "Orange the World" è infatti lo slogan che accompagna l’iniziativa del Soroptimist International Club, promossa dalle Nazioni Unite.

E in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la caserma dei Carabinieri di Biella, in via Rosselli, è stata illuminata con luci arancioni.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore