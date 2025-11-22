Incendio di un tetto nel vicino Vercellese, i Vigili del Fuoco evitano il peggio

Nella serata di ieri, 21 novembre, dopo le 21.15, i Vigili del Fuoco si sono precipitati con l'autoscuola in via Roggia Molinara, a Vercelli, per il principio di incendio di un tetto.



Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto a creare l'accesso al tetto spostando qualche tegola, quindi è riuscita ad estinguere le poche fiamme e raffreddando la zona interessata. Non ci sono feriti da segnalare.