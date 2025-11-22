Nella serata di ieri, 21 novembre, dopo le 21.15, i Vigili del Fuoco si sono precipitati con l'autoscuola in via Roggia Molinara, a Vercelli, per il principio di incendio di un tetto.
Arrivata sul posto, la squadra ha provveduto a creare l'accesso al tetto spostando qualche tegola, quindi è riuscita ad estinguere le poche fiamme e raffreddando la zona interessata. Non ci sono feriti da segnalare.
In Breve
mercoledì 19 novembre
martedì 18 novembre
lunedì 17 novembre
domenica 16 novembre
venerdì 14 novembre
giovedì 13 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Cronaca dal Nord Ovest | 22 novembre 2025, 09:30
Incendio di un tetto nel vicino Vercellese, i Vigili del Fuoco evitano il peggio
Nella serata di ieri, 21 novembre, dopo le 21.15, i Vigili del Fuoco si sono precipitati con l'autoscuola in via Roggia Molinara, a Vercelli, per il principio di incendio di un tetto.
Le prime dal territorio
Biella
Biella, Carabiniere libero dal servizio sventa una truffa in un supermercato
Il militare dell'Arma ha rischiato anche di essere investito da un'auto.