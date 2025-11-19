Qualità della vita 2025: Biella giù di 17 posti. Crollano reddito e demografia

Biella perde terreno nella nuova classifica sulla qualità della vita 2025 redatta da ItaliaOggi – Ital Communications in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma. La provincia si colloca al 65° posto su 107, con 485 punti, e registra una flessione di –17 posizioni rispetto all’anno precedente.

La graduatoria nazionale, basata su 92 indicatori distribuiti in nove macro-aree, conferma Milano in testa (1000 punti), seguita da Bolzano (984) e Bologna, mentre in fondo restano Caltanissetta, Crotone e Reggio Calabria. Rispetto al 2024, la media nazionale cala di 30 punti, con un’Italia meno polarizzata ma complessivamente più fragile.

Per quanto riguarda Biella, la voce che pesa maggiormente sul risultato finale è quella di Reddito e Ricchezza: Biella scende alla 36ª posizione, ma ciò che allarma è il crollo di 32 posti in un solo anno. Un arretramento importante che indica un peggioramento della capacità economica del territorio e del benessere materiale delle famiglie.

Tra le poche note positive spicca il comparto Affari e Lavoro, dove Biella sale al 21° posto, guadagnando 4 posizioni e ottenendo 852 punti.



Bene anche l' Istruzione, che registra un balzo alla 27ª posizione (+8), con un punteggio di 652. Segnali importanti per un territorio che sta investendo sulla formazione delle nuove generazioni con alle spalle un fine settimana con due eventi di rilievo come WoooooW Biella e IOLAVORO.

Nota dolente che non coglie però purtroppo di sorpresa: sul versante demografico, Biella tocca quasi il fondo della classifica nazionale: 104° posto, –8 posizioni e appena 69 punti. Il calo strutturale della popolazione continua a incidere in modo significativo.

Preoccupa anche il dato della Salute: la provincia crolla al 76° posto, perdendo 49 posizioni.

La Sicurezza sociale registra una delle peggiori performance: 99° posto e –53 posizioni. Sul fronte dei reati, invece, arriva una timida boccata d’ossigeno: Biella si colloca al 68° posto (+7).

Non brillano neppure l'Ambiente dove Biella è al 68° posto, –3 posizioni, punteggio 425 e nel Turismo e Cultura: 94° posto, –2 posizioni, punteggio 185.

La fotografia 2025 consegna dunque una Biella in difficoltà: forte nel lavoro e nella formazione, ma indebolita sul reddito, sulla salute e sui dati demografici.