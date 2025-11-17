Un nuovo lutto addolora la Valle Cervo, l'addio a Vittorio Calgaro: aveva 58 anni

Un altro lutto ha gettato nel dolore la comunità della Valle Cervo. Nella mattinata di oggi, 17 novembre, hanno avuto luogo i funerali di Vittorio Calgaro, mancato prematuramente all'affetto dei suoi cari all'età di 58 anni. L'ultimo addio si è tenuto nella chiesa di San Giuseppe di Casto, nel comune di Andorno Micca, alla presenza di amici e familiari.
In Breve
lunedì 17 novembre
domenica 16 novembre
mercoledì 12 novembre
martedì 11 novembre
lunedì 10 novembre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, una mostra fotografica sui 125 anni dell'Associazione Polisportiva Dilettantistica Pietro Micca
La rassegna celebra anche il 70° Anniversario della Festa della Neve.