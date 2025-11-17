 / Valle Cervo

Un nuovo lutto addolora la Valle Cervo, l'addio a Vittorio Calgaro: aveva 58 anni

Un altro lutto ha gettato nel dolore la comunità della Valle Cervo. Nella mattinata di oggi, 17 novembre, hanno avuto luogo i funerali di Vittorio Calgaro, mancato prematuramente all'affetto dei suoi cari all'età di 58 anni. L'ultimo addio si è tenuto nella chiesa di San Giuseppe di Casto, nel comune di Andorno Micca, alla presenza di amici e familiari.

g. c.

