Le 10 categorie di prodotti più acquistati online dai proprietari di Liki24

Il mercato italiano dell'e-commerce di prodotti per la salute mostra un mix unico di profonde tradizioni nazionali e rapida digitalizzazione. Da un lato, gli italiani sono abituati a fidarsi del proprio farmacista di fiducia, dall'altro stanno valutando sempre più attivamente i vantaggi degli ordini online: risparmio, comodità e assortimento più ampio. Questo crea un nuovo profilo di consumatore, per il quale la cura della salute e del benessere è una priorità assoluta.

Analizzando le prime tendenze degli ordini su piattaforme come Liki24 , che stanno entrando nel mercato italiano, vediamo un quadro chiaro delle priorità. Il carrello online dell'italiano medio non è tanto una reazione alla malattia, quanto un investimento nella prevenzione, nella bellezza e nella qualità della vita.

Priorità di salute nel carrello online: cosa ordinano gli italiani

Il comportamento d'acquisto in Italia ha una marcata stagionalità e caratteristiche culturali. L'autunno, periodo di ritorno dalle vacanze, è il momento in cui le persone si rigenerano attivamente e si preparano alla stagione fredda. Sulla base dell'analisi degli ordini, è possibile individuare la seguente classifica di popolarità delle categorie:

1. Vitamine e integratori alimentari. Assoluto leader. Gli italiani utilizzano attivamente integratori per sostenere l'energia e la salute. I più richiesti sono il magnesio e il potassio (per recuperare dopo il caldo estivo), le vitamine C e D per l'immunità, nonché i prodotti per migliorare il sonno e il rilassamento.

2. Dermocosmetici. L'attenzione allo stato della pelle fa parte della cultura nazionale. In cima alla classifica ci sono creme antietà, prodotti per il recupero della pelle dopo l'esposizione al sole e prodotti per la cura della pelle sensibile e problematica di marche farmaceutiche.

3. Farmaci da banco. Il classico kit di pronto soccorso: analgesici, antipiretici e farmaci per il raffreddore stagionale sono costantemente molto richiesti.

4. Prodotti per la salute delle articolazioni. Considerando che l'Italia ha uno dei tassi di aspettativa di vita più alti in Europa, questa categoria è estremamente importante. Sono molto popolari gli integratori a base di collagene, glucosamina e condroitina, nonché i gel analgesici topici.

5. Prodotti per il sistema digestivo. Gli italiani sono molto attenti alla loro digestione. Probiotici, enzimi e prodotti contro il bruciore di stomaco sono tra i prodotti più popolari.

6. Prodotti per la cura dei bambini. Con l'inizio dell'anno scolastico, i genitori acquistano attivamente vitamine per bambini, sciroppi per la tosse e prodotti per rafforzare il sistema immunitario.

7. Prodotti per la cura dei capelli. L'autunno è il periodo tradizionale per combattere la caduta stagionale dei capelli. Fiale, lozioni e shampoo speciali sono i prodotti più venduti in questo periodo.

8. Prodotti per l'igiene orale. Gli italiani preferiscono marchi farmaceutici di qualità per dentifrici, collutori e spazzolini interdentali.

9. Prodotti medici. Tonometri per misurare la pressione, termometri e apparecchi per la terapia aerosol sono presenti in una famiglia su due e vengono spesso ordinati online.

10. Prodotti fitoterapici. I preparati a base di estratti vegetali per sostenere diverse funzioni dell'organismo, dal miglioramento della circolazione sanguigna alla normalizzazione del funzionamento del fegato, godono di grande fiducia.

Pertanto, l'analisi degli acquisti online in Italia traccia il profilo di un consumatore che apprezza profondamente la qualità della vita. Il carrello è pieno non tanto di farmaci per combattere le malattie, quanto di prodotti per sostenere una longevità attiva, la bellezza e il benessere. Ciò testimonia un approccio maturo e consapevole alla salute, in cui la prevenzione e la cura quotidiana di sé stessi giocano un ruolo fondamentale.











