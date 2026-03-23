Mettersi in proprio nel 2026: le attività più scelte da chi vuole ridurre i rischi iniziali

L’idea di mettersi in proprio continua ad attirare, ma il contesto attuale rende ogni scelta più delicata: costi iniziali elevati, tempi lunghi per le autorizzazioni, incertezza sui ricavi. Per questo motivo molti aspiranti imprenditori non partono più da zero, ma preferiscono modelli già testati, capaci di offrire una struttura pronta e procedure definite.

Non è una questione di moda. È un modo per limitare gli errori più frequenti che portano alla chiusura nei primi anni di attività.

Attività in proprio: perché il rischio iniziale pesa più del passato

Chi prova ad aprire un negozio, uno studio o un’attività di servizi si trova davanti a una sequenza di passaggi che richiedono tempo e risorse: partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio, autorizzazioni comunali, adeguamenti tecnici, affitto, utenze, personale.

A questi si aggiunge un elemento spesso sottovalutato: la difficoltà di costruire clienti nei primi mesi.

Molte nuove imprese non falliscono per mancanza di idee, ma perché non riescono a sostenere i costi iniziali abbastanza a lungo da raggiungere un equilibrio. I dati sulle chiusure nei primi tre anni continuano a confermare questa tendenza, soprattutto nei settori con forte concorrenza locale come ristorazione, commercio al dettaglio e servizi alla persona.

Per questo motivo sempre più persone cercano formule che consentano di partire con un’organizzazione già definita, evitando di improvvisare ogni passaggio.

Modelli già strutturati e attività replicate: una scelta sempre più diffusa

Negli ultimi anni si è diffusa una preferenza chiara per le attività che possono essere avviate seguendo schemi già sperimentati. Non si tratta soltanto di usare un marchio conosciuto, ma di avere a disposizione un metodo di lavoro, procedure operative e supporto nelle fasi iniziali.

Chi valuta i franchising che funzionano spesso lo fa dopo aver considerato i costi e i tempi necessari per costruire da zero un progetto imprenditoriale. In molti casi la differenza sta proprio nella fase di avvio: avere indicazioni precise su fornitori, attrezzature, formazione e gestione permette di evitare errori che, nei primi mesi, possono diventare difficili da recuperare.

Questo tipo di soluzione viene scelto soprattutto da chi non ha una lunga esperienza imprenditoriale alle spalle, ma anche da professionisti che vogliono cambiare settore senza affrontare un percorso completamente incerto.

I settori dove le nuove aperture continuano a crescere

Osservando le nuove attività avviate negli ultimi anni si notano alcune aree che mantengono una crescita costante. Tra queste rientrano i servizi legati al benessere, al fitness, all’assistenza alla persona, ma anche alcune nicchie del commercio specializzato e dei servizi tecnici.

Il motivo è legato alla domanda stabile. Le attività che rispondono a bisogni quotidiani hanno maggiori probabilità di reggere nel tempo rispetto a quelle legate a mode passeggere.

Nel settore del fitness, ad esempio, si registra un aumento delle aperture di centri di piccole dimensioni, spesso organizzati con format standardizzati. Lo stesso avviene per servizi alla persona, consulenze tecniche e attività che richiedono competenze specifiche ma possono essere replicate in diverse città.

Un altro fattore che incide sulla scelta riguarda la possibilità di prevedere con maggiore precisione i costi. Quando il modello di business è già stato utilizzato in altri contesti, diventa più semplice stimare investimenti, tempi di rientro e spese di gestione.

Burocrazia, costi e gestione: cosa valutare prima di aprire

Anche quando si sceglie un modello già strutturato, restano alcuni passaggi che non possono essere evitati. L’apertura di un’attività richiede sempre verifiche su normative locali, requisiti tecnici, sicurezza sul lavoro e obblighi fiscali.

Trascurare questi aspetti è uno degli errori più comuni tra chi si avvicina per la prima volta al lavoro autonomo.

Tra i punti più delicati ci sono:

la valutazione dei costi reali di gestione

i tempi per ottenere autorizzazioni e permessi

gli obblighi legati alla sicurezza e alla formazione

la sostenibilità dell’attività nei primi mesi

Molti nuovi imprenditori tendono a concentrarsi sull’idea iniziale, sottovalutando invece la fase operativa. In realtà è proprio questa a determinare se un progetto riesce a restare aperto abbastanza a lungo da diventare stabile.

Un altro aspetto da considerare riguarda il supporto nelle fasi successive all’apertura. Non basta avviare l’attività, bisogna mantenerla efficiente, adattarla al mercato locale e correggere gli errori che emergono nei primi mesi.

Per questo motivo cresce l’interesse verso formule che prevedono affiancamento, formazione continua e aggiornamento dei servizi, elementi che riducono l’improvvisazione e permettono di lavorare con maggiore continuità.

Aprire un’attività oggi non significa soltanto avere un’idea valida. Significa riuscire a trasformarla in un progetto sostenibile, capace di superare il periodo iniziale senza accumulare costi che diventano difficili da gestire. Ed è proprio in questa fase che molti decidono di non partire da soli, ma di appoggiarsi a modelli già sperimentati, dove ogni passaggio è stato testato prima di essere replicato.