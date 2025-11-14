XXIV edizione della settimana della cultura d’impresa di Museimpresa, gli eventi organizzati nel Biellese

Museimpresa aderisce alla Settimana della Cultura d’Impresa, l’iniziativa promossa da Confindustria che, giunta alla sua ventiquattresima edizione, propone un approfondimento sui valori e sulle pratiche della cultura d’impresa.

Dal 14 al 28 novembre, un programma ricco e variegato di eventi accompagnerà il pubblico alla scoperta del vasto patrimonio culturale conservato nei musei e negli archivi di aziende italiane di ogni dimensione.

Il tema scelto per quest’anno, “Raccontare l’intraprendenza. Per fare crescere le imprese aperte e connesse”, invita a valorizzare una visione dell’impresa dinamica, radicata nel territorio e attenta alle persone.

Il Biellese protagonista della Settimana

Per la XXIV edizione della Settimana della Cultura d’Impresa, il Biellese si conferma una delle realtà più attive del circuito Museimpresa, sia per il numero di associati rispetto alle dimensioni del territorio, sia per la qualità dei progetti condivisi. Fanno parte della rete biellese di Museimpresa: Casa Zegna, Fondazione FILA Museum, MeBo – Menabrea Botalla Museum, Archivio Piacenza 1733, Archivio Storico Gruppo Sella e Fondazione Sella, Maglificio Maggia, Bona Museum – Museo dell’Istituto Bona.

Fondazione FILA Museum – Open Day

In occasione della Settimana della Cultura d’Impresa, la Fondazione FILA Museum celebra l’inaugurazione del nuovo FILA Brand Experience Center con due Open Day gratuiti il 14 e 15 novembre 2025, dalle 10:00 alle 16:00, presso la sede di Via Cavour 17, Biella. Il percorso, completamente rinnovato, guida i visitatori in un viaggio esperienziale tra storia, cultura e identità sportiva del marchio FILA.

Fondazione Sella – CARTA. La forza espressiva della Paper Art

Domenica 16 novembre e sabato 22 novembre alle ore 10.15 saranno condotte visite guidate alla mostra CARTA. La forza espressiva della Paper Art dalle curatrici Dina Pierallini ed Elena Bermond des Ambrois. Prodotta da Fondazione Sella e allestita nello spazio espositivo dello storico Lanificio Maurizio Sella (via Corradino Sella 10, Biella), l’esposizione mette in dialogo carta e legno, nella loro particolare caratteristica di resilienza e trasformazione.

La mostra è aperta al pubblico dal 25 ottobre al 14 dicembre 2025 con ingresso libero.

Casa Zegna – Heritage Day 2025

Domenica 16 novembre 2025, Casa Zegna apre eccezionalmente l’archivio dei campionari per una nuova edizione dell’Heritage Day, dedicata alla storia di Ermenegildo Zegna. Le visite guidate (ore 11.30, 14.30, 16.00) conducono alla scoperta dei materiali storici e dei campionari che hanno fatto la storia della moda maschile.

Piacenza 1733 – Archivio aperto e workshop creativo

In occasione della Settimana della Cultura d’Impresa, Piacenza 1733 apre il proprio archivio storico agli studenti del corso in Management dei Processi Tessili dell’Istituto TAM, offrendo una visita guidata e un workshop creativo dedicato all’interpretazione del concetto di intraprendenza.

Archivio Storico Banca Sella – “Raccontare l’intraprendenza per fare crescere le imprese aperte e connesse”

L’Archivio Storico gruppo Sella partecipa, inaugurandolo, ad un ciclo d’incontri organizzato dall’ITS TAM di Biella, e aperto al pubblico, assieme alle altre aziende biellesi aderenti a Museimpresa, sul tema “Raccontare l’intraprendenza per fare crescere le imprese aperte e connesse”. Organizza, inoltre, alcuni incontri recandosi presso istituti scolastici superiori biellesi per proporre una presentazione agli studenti, in sintonia con il tema della XXIV Settimana, attraverso il racconto sulla storia Sella arricchito da contenuti video e dall’esposizione di materiali dell’archivio storico. La presentazione è stata strutturata proprio per stimolare la riflessione sui valori dell’impresa e sull’evoluzione tecnologica e sociale che la caratterizza. Gli incontri si svolgeranno presso il Liceo Scientifico Avogadro di Biella il 16 dicembre e presso l’Istituto di Istruzione Superiore del cossatese e Vallestrona di Cossato il 25 novembre.

Istituto Bona – Data for Future

Giovedì 20 novembre, dalle 12.00 alle 14.00, presso l’I.I.S. Eugenio Bona, Aula di Economia Analisi dei dati sull’andamento economico ed industriale del territorio biellese, in collaborazione con Cascina Oremo e Stefano Sanna, Vicepresidente Giovani Industriali, delega Industria, Competitività e Finanza – Confindustria Piemonte. Il laboratorio in programma nella settimana della Cultura d’Impresa fa parte di un ampio progetto annuale e coinvolge due classi quinte dell’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing.

MeBo Menabrea Botalla Museum – Corso di spillatura della birra: molto più che un rito e Cultura a tavola

Domenica 16 Novembre 2025 | dalle 15.00 alle 19.00 | MeBo Experience

Il MeBo Experience ospita il primo corso di spillatura della birra aperto al grande pubblico, un pomeriggio di formazione e passione dedicato a tutti gli amanti della birra, anche ai neofiti, per scoprire i segreti del servizio perfetto.

Guidati da Rosario Piergianni, Publican, Biersommelier Doemens e trainer AdHoreca, i partecipanti impareranno a riconoscere una birra servita a regola d’arte, a versarla nel modo corretto e a spillarla personalmente con la tradizionale tecnica alpino-tedesca.

La prova pratica sarà il cuore del corso: ogni partecipante potrà cimentarsi nella spillatura, imparando a gestire flusso, schiuma e temperatura per un servizio impeccabile. Quattro birre in degustazione accompagneranno l’esperienza, arricchendo il percorso formativo con momenti di assaggio e approfondimento.

Venerdì 21 novembre 2025 | ore 20.00 | MeBo Experience

Una serata speciale dedicata ai formaggi d’eccellenza e ai loro abbinamenti con le birre Menabrea, tra cultura, gusto e racconto. Con la guida di Alberto Marcomini, Maitre Fromager, giornalista e scrittore, e di Dario Torrione, i partecipanti vivranno un viaggio sensoriale unico tra cinque formaggi selezionati, due birre in abbinamento, un risotto con lo Sbirro e birra Ambrata Menabrea e un dolce finale. Più di una cena: un’esperienza culturale che celebra la tradizione casearia e la passione per la qualità.