Passaggio di consegne a Valdilana: il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi si rinnova.

Il progetto del CCRR, attività promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, è giunto al secondo mandato, testimoniando l’impegno e l’attenzione del territorio verso l’educazione alla cittadinanza. Istituito il 2 marzo 2024, sta per giungere al termine ma chi prenderà il suo posto?

La “campagna elettorale” dei giovani è stata una vera lezione di democrazia e partecipazione! Prima di candidarsi, gli studenti di quarta e quinta primaria e prima e seconda secondaria hanno seguito un vero e proprio “corso intensivo da amministratori”: hanno prima scoperto come funziona un comune e chi ci lavora, oltre ad aver prima incontrato il sindaco Mario Carli, ponendogli domande mirate, poi analizzato necessità e bisogni del territorio, liberando la creatività e pensando a buone attività per migliorare Valdilana.

Inoltre, i candidati hanno presentato ai compagni la loro visione con un logo creativo, uno slogan d’impatto e l’idea più importante del loro programma. Il 5 novembre scorso le aule si sono trasformate in veri e propri seggi elettorali e le votazioni hanno dato vita al nuovo CCRR, formato da 17 giovani consiglieri motivatissimi. Ora, il prossimo 22 novembre i 17 consiglieri eletti si riuniranno per scegliere chi tra loro avrà l’onore e la responsabilità di diventare il nuovo sindaco delle Ragazze e dei Ragazzi di Valdilana.