I vantaggi del rollup nelle fiere ed eventi promozionali

In questo scenario competitivo, il roll up (o banner avvolgibile) si afferma quale strumento tecnico e strategico di primaria importanza. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Che cosa sono i roll up?

I roll up sono sistemi espositivi autoportanti concepiti per la comunicazione visiva temporanea e itinerante. Dal punto di vista tecnico, si compongono di una base in alluminio anodizzato che integra un meccanismo a molla in grado di avvolgere il pannello grafico al suo interno. Tale soluzione meccanica assicura protezione al materiale stampato durante il trasporto e consente un montaggio rapido, privo di utensili o componenti aggiuntivi.

I roll up personalizzati promuovono una comunicazione visiva coerente con il brand, rafforzano la percezione di professionalità e l’efficacia del messaggio promozionale. Solitamente sono realizzati in PVC, PET o tessuto in poliestere con trattamento anti-riflesso, successivamente fissato nella parte superiore a una barra di tensione, che ne garantisce la perfetta estensione e stabilità.

L’evoluzione tecnologica nel settore della stampa digitale ha consentito di ottenere dei pannelli ad altissima definizione, caratterizzati da cromie vivide e da una resistenza superiore ai raggi UV e all’usura. Le tecniche maggiornemente impiegate includono la stampa inkjet UV e quella a base latex, entrambe in grado di fornire risultati qualitativamente costanti nel tempo.

Le dimensioni variano generalmente tra 80x200 cm e 150x300 cm, seppur la struttura sia adattabile a esigenze personalizzate. Una versatilità li rende idonei per fiere e congressi, per showroom, corner promozionali, punti vendita e conferenze aziendali.

Vantaggi dei roll up: funzionalità e consigli

I roll up sono supporti pubblicitari verticali intelligenti composti da una struttura in alluminio, come anticipato, tale da permettere di arrotolare e srotolare un telo stampato con grafica personalizzata.

La stampa avviene solitamente con tecnologie digitali ad alta definizione, che garantiscono colori vividi, testi leggibili e grafiche dettagliate. La loro struttura consente di esporre messaggi chiave in modo chiaro, riducendo la distanza tra il marchio e il pubblico e facilitando la comprensione immediata delle informazioni. Un tipo di informazione vantaggiosa che avviene oltremodo tramite le insegne luminose.

L’utilizzo dei roll up nella comunicazione offline offre numerosi vantaggi strategici:

· visibilità immediata: la loro altezza e struttura verticale catturano facilmente l’attenzione dei passanti, anche in ambienti affollati;

· professionalità e credibilità: esporre un roll up in uno stand, in un locale o ad un evengo contribuisce a trasmettere serietà e cura del dettaglio;

· flessibilità e trasportabilità: sono leggeri e facili da montare e smontare, il che li rende ideali per fiere, conferenze, workshop e, appunto, eventi promozionali.

Come sfruttare i roll up alle fiere ed eventi

Per massimizzare l’efficacia dei roll up nelle fiere ed eventi, si consiglia di optare per una grafica chiara, leggibile da lontano e con un font grande dai contrasti cromatici. Il riconoscimento del brand è determinante e lo si può ottenere attraverso l’uso di loghi e immagini coerenti.

La cura di ogni dettaglio nella progettazione grafica e nella qualità del materiale fa la differenza nella percezione finale del cliente o potenziale tale.