Giornate di gare e podi al Golf Club Cavaglià FOTO

Domenica al Golf Club Cavaglià si è giocata la Relais San Desiderio Golf Cup (18 buche Stableford 3 categorie) che ha visto al via un centinaio di partecipanti.

Premiati. 1a categoria: 1° lordo Simone Bucino Cavaglià 37, 1° Netto Daniele Tonso Cavaglià 40, 2° Netto Paolo Schellino Cavaglià 39. 2a categoria: 1° Netto Piero Ceresa Cavaglià 38, 2° Netto Mauro Malinverni Cavaglià 38. 3a categoria: 1° Netto Pietro Casalini Stupinigi 45, 2° Netto Simone Massimiliano Molesini Laghi 45. 1° Ladies Elena Benigni Cavaglià 37. 1° Seniores Diego Gajani Laghi 41.

Sabato al Gc Cavaglià si è conclusa con la consueta garetta il Club dei Giovani 2025 diretto dai maestri Pino Monteleone e Marco Hofer Sabato farà tappa al Gc Cavaglià la Piccaia Golf Cup (18 buche Stableford 2 categorie, a seguire premiazione e rinfresco) che mette in palio opere dell'artista Giorgio Piccaia.

Domenica ritorna lo “Swing Ama La Ricerca” by Forteto della Luja (18 buche Stableford 2 categorie) dove ci sarà in palio un tartufo che arriva direttamente dalla tenuta dell'azienda agricola. Prevista degustazione con i vini del Forteto e dopo la premiazione rinfresco. La gara è a sostegno dell'AISPER (Associazione Italiana per lo Studio delle Patologie Endocrino-Metaboliche Rare - www.aisper.org).

Per info: 0161/966771 o segreteria@golfclubcavaglia.it