A Valdilana un incontro dedicato alla prevenzione cardiovascolare

Venerdì 7 novembre, alle 20.30, presso la Sala Biagi di Valle Mosso, a Valdilana, è in programma l’incontro dedicato alla prevenzione cardiovascolare e al controllo dei fattori di rischio.

Un momento aperto a tutti per capire come piccoli gesti quotidiani possano davvero fare la differenza per la salute del cuore.

Si parlerà di: ipertensione, colesterolo, fumo, sedentarietà, alimentazione e stress, oltre a strategie di prevenzione per ridurre il rischio di infarto, ictus e altre patologie cardiache. Questo è un evento promosso dal comune di Valdilana nell’ambito del progetto Anno della Salute, in collaborazione con Dipartimento di Medicina e Urgenza A.S.L. Biella e Auser Volontariato Vallestrona ODV.