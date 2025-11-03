Vigliano, dal Comune gli auguri a Ida Fabrello per i suoi 100 anni

Grande festa mercoledì scorso, 29 ottobre, alla Casa di Riposo Comotto di Vigliano Biellese, per i 100 anni compiuti dalla signora Ida Fabrello.

Un compleanno speciale, al quale hanno partecipato il sindaco Cristina Vazzoler e l’assessore Elena Ottino, che si sono congratulate con la festeggiata, portando i saluti di tutta l’amministrazione comunale per questo eccezionale traguardo, omaggiandola con fiori e pergamena.

“Con grande piacere abbiamo trascorso il pomeriggio in casa di riposo – commenta Vazzoler – con ospiti e parenti, in un clima festoso. Alla signora Ida e a tutti i nostri anziani, il saluto più caro e un augurio affettuoso".