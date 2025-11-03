ASL di Biella tra le migliori d’Italia nella gestione del personale

L’ASL di Biella è tra le migliori aziende sanitarie d’Italia per Indice di Capacità Amministrativa in riferimento alla gestione del personale, essendosi collocata quarta tra tutte le Aziende Sanitarie a livello nazionale dopo quelle di Bolzano, della Valle d’Aosta e di Reggio Emilia. In fondo alla classifica ci sono Lecce, Catania e Agrigento. E' quanto emerge dal Report annuale sulle aziende sanitarie del Centro di Ricerca sugli Enti Pubblici (REP), che ha messo in ordine gli enti sulla base dell’indice di capacità amministrativa, ossia un criterio che comprende sei macroaree di analisi (Bilancio, Governance, Personale, Servizi, Appalti, Ambiente).

Entrando nel dettaglio, l’azienda sanitaria biellese si è classificata quarta in Italia nell’area Gestione del Personale, con un punteggio di 78 punti, nettamente superiore alla media nazionale di 52.

Il dato, contenuto nell’“Indice di Capacità Amministrative delle Aziende Sanitarie”, mette in luce l’efficienza dell’ASL biellese nella valorizzazione delle risorse umane e nella gestione dei processi interni. Meglio di Biella, solo Bolzano (86), Valle d’Aosta (83) e Reggio Emilia (79). Chiude la classifica Lecce con 19 punti, preceduta da Catania con 26.

Il report del REP, pubblicato nei giorni scorsi, analizza le performance di decine di aziende sanitarie italiane, valutando criteri come capacità amministrativa, trasparenza e gestione delle risorse. Biella, con la sua posizione nella top 5, si conferma tra le realtà più solide e innovative del Nord Italia.

Un risultato che assume ancora più valore in un contesto di crescente complessità per la sanità pubblica, dove efficienza amministrativa e buona gestione del personale si traducono in servizi più efficaci per i cittadini.

A oggi, otto reparti dell’ASL di Biella sono a organico medico pieno: Anestesia e Rianimazione, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Vascolare, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria e Urologia.

Per la copertura del Piano Triennale dei Fabbisogni del Personale del 2025 inclusi la copertura del turn over, le assunzioni, previste nell'ambito dell'Osservatorio del DM 77 attivato per lo sviluppo della sanità territoriale ad oggi sono stati assunti dall' ASL Biella 830 infermieri, e 43 assunzioni sono in corso.