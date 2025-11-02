Muzzano, ladri in casa: rubato anche l’abito da sposa

Un furto insolito quello avvenuto a Muzzano in questi giorni. Un uomo di 84 anni, residente in paese, ha scoperto che ignoti si sono introdotti nella sua abitazione mentre lui non era in casa, portando via alcuni monili e persino un abito da sposa.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio, intorno alle 15, quando l’uomo, accortosi del furto, ha chiamato il 112.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Netro, che hanno effettuato i rilievi e raccolto la testimonianza dell’uomo.

Secondo una prima ricostruzione, i ladri avrebbero agito tra il 30 e il 31 ottobre, forzando un accesso e rovistando nelle stanze alla ricerca di oggetti di valore.



I militari dell’Arma stanno proseguendo le indagini per risalire agli autori e recuperare la refurtiva.