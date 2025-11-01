Trenitalia, in Piemonte modifiche alla circolazione dal 4 al 28 novembre: ecco le novità VIDEO

Trenitalia Regionale Piemonte comunica che, dal 4 al 28 novembre 2025, la circolazione ferroviaria sulla linea Fossano – San Giuseppe di Cairo subirà alcune modifiche per consentire interventi infrastrutturali programmati nella stazione di San Giuseppe di Cairo.

Per garantire la continuità del servizio e ridurre al minimo i disagi, Trenitalia Regionale ha predisposto un servizio sostitutivo con autobus tra le stazioni di San Giuseppe di Cairo e Ceva.

L’orario dei bus potrà subire variazioni legate alle condizioni del traffico stradale, con un possibile aumento dei tempi di percorrenza.

Si ricorda inoltre che non è consentito il trasporto di biciclette e di animali di grossa taglia, fatta eccezione per i cani da assistenza.

Trenitalia invita i viaggiatori a informarsi in anticipo per pianificare correttamente i propri spostamenti. Tutti i canali di vendita e informazione sono aggiornati con i nuovi orari.

Viaggiare informati

I passeggeri possono consultare la sezione “Infomobilità” sul sito e sull’app Trenitalia, contattare il call center gratuito 800 89 20 21, oppure rivolgersi al personale di stazione, presente con un presidio rafforzato durante il periodo dei lavori.

Gli utenti saranno inoltre informati tramite sms, e-mail e notifiche sull’app Trenitalia.

I clienti del servizio regionale che acquistano il biglietto digitale – disponibile anche presso le biglietterie di stazione – possono ricevere aggiornamenti in tempo reale e attivare il servizio di notifiche Smart Caring.