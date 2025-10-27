Trovato morto l'escursionista 40enne disperso da ieri in Valle Gesso

E' stato trovato deceduto l'escursionista 40enne di cui da ieri non si avevano più notizie. L'uomo non ha fatto ritorno dopo un’escursione nella zona del Monte Valasco, in direzione del Monte Matto.

E' stato avvistato dall'elicottero Drago dei vigili del fuoco a 2700 metri di quota, sul versante settentrionale del Passo di Cabrera, dove è presumibilmente precipitato a causa del ghiaccio al suolo. Il luogo dell'incidente è stato in seguito raggiunto dal Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte con a bordo i tecnici aggiuntivi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza a supporto dell'equipe, ma il medico sbarcato al verricello ha potuto soltanto constatare il decesso dell'uomo.

Dopo le operazioni di Polizia Giudiziaria e l'autorizzazione alla rimozione della salma da parte della Procura, il recupero è stato effettuato dall'elicottero dei vigili del fuoco. Le operazioni di ricerca erano scattate alle 21 di ieri sera, dopo il mancato rientro a casa dell'uomo. Hanno coinvolto le squadre del Soccorso Alpino e Spelologico Piemontese, della Guardia di Finanza, oltre a squadre di Vigili del Fuoco.