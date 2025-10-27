Assistenza e cura degli anziani: grande interesse per l'incontro biellese FOTO

Ha preso il via venerdì 24 ottobre il corso per familiari “Migliora la tua Assistenza – L’anziano da assistere”, organizzato grazie alla collaborazione tra Anzitutto, associazione di volontariato per gli anziani, Auser Provinciale di Biella e Spi CGIL Biella. Gli incontri si tengono presso il Salone “Di Vittorio” in via Lamarmora 4, sede CGIL, e proseguiranno ogni settimana fino al 27 novembre.

L’iniziativa ha riscosso un notevole successo, con 48 iscritti, a testimonianza del forte interesse della cittadinanza verso i temi dell’assistenza e della cura degli anziani.

Relatore del primo incontro è stato il dottor Bernardino Debernardi, geriatra e presidente di Anzitutto, che ha affrontato il tema “Invecchiamento fisico e cognitivo”. La lezione ha avuto un taglio teorico-pratico, fornendo ai partecipanti strumenti concreti per riconoscere e valutare la fragilità dell’anziano anche senza competenze professionali specifiche.

Debernardi ha inoltre illustrato come gestire alcune sindromi geriatriche comuni, come i deficit della deambulazione, le sincopi e gli episodi di crisi confusionale, offrendo indicazioni chiare e di immediata utilità per chi si prende cura di persone anziane.

Durante l’incontro è stato distribuito un manuale per la prevenzione delle cadute, un tema di grande rilevanza poiché tali incidenti rappresentano una delle principali cause di fratture, in particolare del femore, tra gli anziani.

Il prossimo appuntamento del corso è previsto per venerdì 31 ottobre, sempre dalle 17 alle 19, con la relazione di Nadia Bonino sul tema “Vivere con chi ha un decadimento mentale”.

Per partecipare agli incontri è necessario iscriversi presso Auser Provinciale di Biella, contattando il numero 331 1680136.