50 anni di amore e matrimonio, gli auguri ai coniugi Attilio e Simonetta

Cinquanta anni d'amore, un cammino d'oro illuminato dalla fede e dalla famiglia. Un traguardo prezioso è stato celebrato domenica scorsa da Attilio e Simonetta, che hanno festeggiato le loro nozze d'oro.

La giornata di festa ha avuto inizio nella suggestiva cornice della chiesa di San Clemente a Occhieppo Inferiore, dove i coniugi hanno rinnovato le loro promesse, circondati dall'affetto più caro. Successivamente, la celebrazione è proseguita con un caloroso e gioioso pranzo in compagnia di parenti e amici, tutti uniti per rendere omaggio a questa unione esemplare.

Particolarmente toccante è stato il momento del discorso di Attilio. Con parole colme di emozione e gratitudine, si è rivolto in modo speciale alla sua amata Simonetta e ai loro figli, Aram e Mame Thierno, ripercorrendo la storia di una vita costruita sul rispetto, la dedizione e un amore profondo. Il suo commovente tributo alla famiglia è stato il momento culminante, strappando sorrisi e lacrime di gioia a tutti i presenti.

“Ai carissimi Attilio e Simonetta, la più grande felicità e l'augurio di una vita ancora lunga e serena insieme”dichiarano con immenso affetto, i figli Aram e Mame Thierno, uniti a tutti i parenti e amici.