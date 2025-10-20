Nella serata di ieri, 19 ottobre, intorno alle 21, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e di Santhià sono giunti lungo l' autostrada A5 al km 18+8, in direzione di Aosta, nel comune di Alice Castello, per l' incendio di un furgone che trasportava moto E-Bike.
All'arrivo delle squadre, le fiamme avevano già coinvolte il veicolo, il contenuto al suo interno e una porzione di vegetazione circostante. L' intervento è valso alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata. Non si segnalano feriti. Sul posto presenti agenti della Polizia Stradale e personale autostradale.
In Breve
lunedì 20 ottobre
domenica 19 ottobre
sabato 18 ottobre
giovedì 16 ottobre
mercoledì 15 ottobre
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Cronaca dal Nord Ovest | 20 ottobre 2025, 11:20
Dal Nord Ovest - Incendio di un furgone sull'A5
Nella serata di ieri, 19 ottobre, intorno alle 21, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e di Santhià sono giunti lungo l' autostrada A5 al km 18+8, in direzione di Aosta, nel comune di Alice Castello, per l' incendio di un furgone che trasportava moto E-Bike.
Le prime dal territorio
Biella
Teens Basket Biella, nuova vittoria: fa 5 su 5 partite
Lo ZST Teens Basket Biella fa scala reale e non si ferma più. Al tappeto anche Pari con il...