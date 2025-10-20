Dal Nord Ovest - Incendio di un furgone sull'A5

Nella serata di ieri, 19 ottobre, intorno alle 21, i Vigili del Fuoco di Livorno Ferraris e di Santhià sono giunti lungo l' autostrada A5 al km 18+8, in direzione di Aosta, nel comune di Alice Castello, per l' incendio di un furgone che trasportava moto E-Bike.



All'arrivo delle squadre, le fiamme avevano già coinvolte il veicolo, il contenuto al suo interno e una porzione di vegetazione circostante. L' intervento è valso alla completa estinzione del rogo e alla messa in sicurezza del mezzo e dell'area interessata. Non si segnalano feriti. Sul posto presenti agenti della Polizia Stradale e personale autostradale.