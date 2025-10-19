Ladri in Valle Elvo e Mottalciata, amara sorpresa per i residenti

Doppio furto nel Biellese. I ladri hanno preso di mira una seconda casa del comune di Sala Biellese. Dalle informazioni raccolte, avrebbero forzato una finestra e, dopo aver rovistato nelle stanze, se ne sarebbero andati a mani vuote. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, anche la proprietaria, una donna di 63 anni, residente nel Torinese.

A Mottalciata, invece, un uomo ha ritrovato la sua abitazione a soqquadro una volta rientrato al suo domicilio. I ladri gli avrebbero rotto una finestra e sottratto alcuni monili in oro e denaro contante in fase di quantificazione. Su entrambi gli episodi indagano i Carabinieri.