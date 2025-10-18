Vallemosso, fiori per i Carabinieri caduti a Verona

Come già accaduto a Biella e Cossato, anche alla Stazione Carabinieri di Vallemosso sono giunti in questi giorni numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza all’Arma per la tragedia di Castel d’Azzano (Verona), in cui hanno perso la vita tre militari.

A testimonianza del profondo affetto e della riconoscenza della cittadinanza, alcuni cittadini hanno deposto fiori sotto i pennoni delle bandiere issate a mezz’asta, in segno di rispetto e partecipazione al dolore che ha colpito l’Arma dei Carabinieri in tutta Italia.