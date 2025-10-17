Pollone, lite alla casa di riposo

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri alla casa di riposo Frassati di Pollone, dove si è verificata una lite tra una familiare di un’ospite e la direzione della struttura.

Secondo quanto riferito, la discussione sarebbe nata in seguito a divergenze sulla gestione della madre ricoverata. Durante il confronto, il tono si sarebbe acceso fino a degenerare in spintoni.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno provveduto a sedare gli animi e a identificare le persone coinvolte: la figlia dell’ospite, il direttore della casa di riposo e un’impiegata.

Il 118 è stato allertato, ma tutti i presenti hanno rifiutato il trasporto in ospedale, non essendoci feriti.