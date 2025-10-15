Candelo entra nel futuro digitale con Biella Digitown per la promozione del territorio nel metaverso

Il comune di Candelo compie un passo verso l’innovazione e la promozione del patrimonio, approvando la sperimentazione del progetto “Digitown”, proposto dalla società Hadar Metaverse. Digitown è la prima città virtuale italiana interamente dedicata alla promozione del territorio biellese nel metaverso. Uno spazio digitale innovativo dove sarà possibile scoprire le eccellenze culturali e turistiche, partecipare a eventi virtuali, visitare showroom, interagire in tempo reale con altri utenti.

A presentare l'iniziativa la capogruppo di Candelo nel Cuore, la consigliera comunale Erika Vallera: “Il progetto è stato presentato ufficialmente lo scorso maggio. Biella Digitown promette di essere una città virtuale progettata per promuovere le attività commerciali, artigianali, professionali, culturali e turistiche della provincia di Biella. Ma, più di tutto, è un metaverso pensato per essere accessibile a tutti, in modo semplice e immediato, senza barriere tecnologiche né complessità. Un ponte tra il mondo fisico e quello digitale, accessibile a tutti e integrato con i principali social network, pensato per avvicinare cittadini, turisti e imprese in modo semplice e coinvolgente”.

E aggiunge: “Candelo, con il suo Ricetto medievale, già riconosciuto tra I Borghi più Belli d’Italia e insignito della Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, rappresenta un punto di riferimento per il turismo culturale del Biellese. La partecipazione al progetto Digitown rafforza questa vocazione, portando la nostra identità nel mondo virtuale. La sperimentazione avverrà a titolo gratuito per l’Ente, senza oneri per il bilancio comunale 2025. Al termine, si valuteranno i risultati per decidere se proseguire in modo strutturato”.