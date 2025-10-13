AIMC Biella, Santa Messa in Duomo per la Giornata dell'Insegnante: si prega per la pace

L’AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici di Biella), come ogni anno, ha ricordato la Giornata dell'Insegnante, con una Santa Messa in Duomo domenica 5 ottobre; quest’anno l’intenzione particolare era pregare per la pace e numerosi sono stati gli insegnanti presenti.

La Santa Messa è stata concelebrata da don Giovanni Perini (assistente AIMC) e da don Luigi Bellotti (direttore dell’Ufficio Scuola della Diocesi.) Commentando le letture, don Perini ha sottolineato l’importanza della fede e della speranza.

Temi più attuali che mai, visto il momento storico che si sta vivendo. Al termine della celebrazione i presenti hanno letto una preghiera per la pace.