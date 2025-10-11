ASL BI: avviata la campagna vaccinale anti-Covid e antinfluenzale 2025-2026

Prenderà il via giovedì 16 ottobre 2025 la campagna vaccinale anti-Covid-19 e antinfluenzale promossa dall’ASL di Biella, con somministrazioni gratuite presso il Dipartimento di Prevenzione. L’iniziativa punta a proteggere le fasce di popolazione più a rischio e, su richiesta, consentirà di ricevere contestualmente anche il vaccino antinfluenzale.
L’obiettivo è ridurre la circolazione dei virus respiratori durante la stagione autunnale e invernale e prevenire complicanze gravi nei soggetti più vulnerabili. La vaccinazione – sottolinea l’azienda sanitaria – rappresenta il modo più efficace e sicuro per tutelare se stessi e la comunità.
Chi può vaccinarsi gratuitamente
La vaccinazione anti-Covid-19 è offerta attivamente e in modo gratuito a:
- persone con età pari o superiore a 60 anni;
- donne in gravidanza o nel post-partum;
- soggetti dai 6 mesi ai 65 anni con patologie croniche (respiratorie, cardiocircolatorie, infiammatorie, metaboliche, epatiche, renali, oncologiche, immunitarie);
- bambini dai 6 mesi ai 6 anni e bambini/adolescenti in terapia con acido acetilsalicilico;
- ospiti di strutture di lungodegenza;
- familiari e contatti di persone ad alto rischio di complicanze;
- operatori dei servizi pubblici essenziali, sanitari, forze dell’ordine e categorie socialmente utili;
- personale a contatto con animali potenzialmente infetti (allevatori, veterinari, macellatori, addetti al trasporto di animali vivi);
- donatori di sangue.
In fase iniziale, la priorità sarà data a over 80, ospiti delle strutture residenziali, persone con elevata fragilità immunitaria, nonché a operatori sanitari e sociosanitari.
Dove e quando
Le vaccinazioni saranno effettuate su prenotazione presso gli ambulatori del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BI, nelle seguenti date:
16 ottobre 2025 – dalle 10:00 alle 12:00
21 ottobre 2025 – dalle 13:30 alle 15:00
23 ottobre 2025 – dalle 10:00 alle 12:00
28 ottobre 2025 – dalle 13:30 alle 15:00
30 ottobre 2025 – dalle 10:00 alle 12:00
Come prenotare
È possibile prenotare:
via email all’indirizzo: vaccinazioni@asibi.piemonte.it
oppure tramite pre-adesione online sul portale regionale: www.ilpiemontetivaccina.it
Chi ne ha diritto può inoltre effettuare gratuitamente le vaccinazioni anche:
presso le farmacie aderenti (l’elenco sarà pubblicato online la prossima settimana);
negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale o dei Pediatri di Libera Scelta, previo accordo con il proprio curante.
Co-somministrazione e vaccino antinfluenzale
L’ASL BI conferma la possibilità di co-somministrare il nuovo vaccino anti-Covid aggiornato insieme ad altri vaccini, in particolare quello antinfluenzale.
Anche quest’anno, chi lo desidera potrà ricevere entrambe le vaccinazioni nella stessa seduta, in due inoculazioni distinte.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Comunicazione e URP ASL BI
015 15153921 – 348 4937310