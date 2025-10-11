ASL BI: avviata la campagna vaccinale anti-Covid e antinfluenzale 2025-2026

Prenderà il via giovedì 16 ottobre 2025 la campagna vaccinale anti-Covid-19 e antinfluenzale promossa dall’ASL di Biella, con somministrazioni gratuite presso il Dipartimento di Prevenzione. L’iniziativa punta a proteggere le fasce di popolazione più a rischio e, su richiesta, consentirà di ricevere contestualmente anche il vaccino antinfluenzale.

L’obiettivo è ridurre la circolazione dei virus respiratori durante la stagione autunnale e invernale e prevenire complicanze gravi nei soggetti più vulnerabili. La vaccinazione – sottolinea l’azienda sanitaria – rappresenta il modo più efficace e sicuro per tutelare se stessi e la comunità.

Chi può vaccinarsi gratuitamente

La vaccinazione anti-Covid-19 è offerta attivamente e in modo gratuito a:

- persone con età pari o superiore a 60 anni;

- donne in gravidanza o nel post-partum;

- soggetti dai 6 mesi ai 65 anni con patologie croniche (respiratorie, cardiocircolatorie, infiammatorie, metaboliche, epatiche, renali, oncologiche, immunitarie);

- bambini dai 6 mesi ai 6 anni e bambini/adolescenti in terapia con acido acetilsalicilico;

- ospiti di strutture di lungodegenza;

- familiari e contatti di persone ad alto rischio di complicanze;

- operatori dei servizi pubblici essenziali, sanitari, forze dell’ordine e categorie socialmente utili;

- personale a contatto con animali potenzialmente infetti (allevatori, veterinari, macellatori, addetti al trasporto di animali vivi);

- donatori di sangue.

In fase iniziale, la priorità sarà data a over 80, ospiti delle strutture residenziali, persone con elevata fragilità immunitaria, nonché a operatori sanitari e sociosanitari.

Dove e quando

Le vaccinazioni saranno effettuate su prenotazione presso gli ambulatori del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BI, nelle seguenti date:

16 ottobre 2025 – dalle 10:00 alle 12:00

21 ottobre 2025 – dalle 13:30 alle 15:00

23 ottobre 2025 – dalle 10:00 alle 12:00

28 ottobre 2025 – dalle 13:30 alle 15:00

30 ottobre 2025 – dalle 10:00 alle 12:00

Come prenotare

È possibile prenotare:

via email all’indirizzo: vaccinazioni@asibi.piemonte.it

oppure tramite pre-adesione online sul portale regionale: www.ilpiemontetivaccina.it

Chi ne ha diritto può inoltre effettuare gratuitamente le vaccinazioni anche:

presso le farmacie aderenti (l’elenco sarà pubblicato online la prossima settimana);

negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale o dei Pediatri di Libera Scelta, previo accordo con il proprio curante.

Co-somministrazione e vaccino antinfluenzale

L’ASL BI conferma la possibilità di co-somministrare il nuovo vaccino anti-Covid aggiornato insieme ad altri vaccini, in particolare quello antinfluenzale.

Anche quest’anno, chi lo desidera potrà ricevere entrambe le vaccinazioni nella stessa seduta, in due inoculazioni distinte.

Per ulteriori informazioni:

Ufficio Comunicazione e URP ASL BI

015 15153921 – 348 4937310