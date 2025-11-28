ANC Valdilana in campo a Pray per la solidarietà

La solidarietà è di casa in Valsessera. Ieri, giovedì 27 novembre, il gruppo ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) Volontariato Valdilana ha collaborato con l'Associazione Neuroblastoma presso il mercato rionale di Pray per la vendita dì prodotti natalizi quali pandoro, panettone, cioccolatini, biscotti, tisane e palline di vetro per albero.

Il ricavato è stato consegnato alla responsabile di zona e l'operazione di ripeterà fra due giovedì sempre a Pray il prossimo 11 dicembre. Simili iniziative sono in programma anche presso il supermercato Conad di Ponzone (11 dicembre) e Valle Mosso (29 novembre), nel comune di Valdilana.



