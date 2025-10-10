Pralungo, opera di messa in sicurezza sulla strada per Sant'Eurosia

A seguito dell’evento meteorologico che ha colpito il Piemonte nei giorni 15 e 17 aprile, la Regione Piemonte ha tempestivamente richiesto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile il riconoscimento dello stato di emergenza, ottenuto con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2025.

Per quanto riguarda Pralungo, è stato approvato un intervento di realizzazione di un muro di sottoscarpa, stabilizzazione del versante e regimazione delle acque lungo la strada comunale Pralungo–Sant' Eurosia, in via Matteotti – regione La Barca, per un importo complessivo di 55.000 euro.

“I lavori sono già stati eseguiti, grazie al fatto che il comune di Pralungo ha anticipato la somma per poter velocizzare l’opera e garantire maggiore sicurezza al territorio” si legge nella nota apparsa sui canali social dell'amministrazione.