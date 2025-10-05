Dal Nord Ovest - Incidente mortale nella notte, muore ragazza di 18 anni

Incidente mortale questa notte a Settimo Vittone, dove ha perso la vita una ragazza di 18 anni. Il personale del 118 è intervenuto nel paese alle porte della zona nord di Ivrea, dove si è verificato un grave sinistro stradale che ha coinvolto quattro giovani: due diciottenni e due diciassettenni.

La più grave, una giovane di 18 anni, è stata trasportata all'ospedale di Ivrea con l'ambulanza medicalizzata. Il personale sanitario ha praticato il massaggio cardiaco per tutto il tragitto, ma la giovane è deceduta al suo arrivo in ospedale. Nell'intervento sono state attivate diverse ambulanze tra base e medicalizzate.Sul posto anche i vigili del fuoco ed i Carabinieri.