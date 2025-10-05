 / Cronaca dal Nord Ovest

Cronaca dal Nord Ovest | 05 ottobre 2025, 10:30

Dal Nord Ovest - Incidente mortale nella notte, muore ragazza di 18 anni

incidente notte

Dal Nord Ovest - Incidente mortale nella notte, muore ragazza di 18 anni (foto di repertorio)

Incidente mortale questa notte a Settimo Vittone, dove ha perso la vita una ragazza di 18 anni. Il personale del 118 è intervenuto nel paese alle porte della zona nord di Ivrea, dove si è verificato un grave sinistro stradale che ha coinvolto quattro giovani: due diciottenni e due diciassettenni. 

La più grave, una giovane di 18 anni, è stata trasportata all'ospedale di Ivrea con l'ambulanza medicalizzata. Il personale sanitario ha praticato il massaggio cardiaco per tutto il tragitto, ma la giovane è deceduta al suo arrivo in ospedale.  Nell'intervento sono state attivate diverse ambulanze tra base e medicalizzate.Sul posto anche i vigili del fuoco ed i Carabinieri.

Cinzia Gatti (Torino Oggi)

Le prime dal territorio

Biella

Il Ministro Pichetto e il Presidente del GSE Arrigoni a Biella per “Ecolife”: il futuro dell’energia tra rinnovabili e mini nucleare

Il Ministro Pichetto e il Presidente del GSE Arrigoni a Biella per “Ecolife”: il futuro dell’energia tra rinnovabili e mini nucleare

Transizione energetica, Comunità Energetiche e nuove tecnologie: strategie e scenari al centro del...

Le prime dalle rubriche

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore