Vinci la dipendenza dal gioco!

Affrontare in modo concreto i problemi dei debiti connessi al gioco d’azzardo eccessivo è oggi possibile: è sufficiente contattare l’ambulatorio per il trattamento del Disturbo da gioco d’Azzardo (DGA) presso la propria ASL di competenza e chiedere del progetto “Sgarbuglio”, un progetto a valenza regionale inserito nel Piano per il contrasto al gioco d’azzardo patologico previsto dall’art. 3 della legge regionale del Piemonte n. 9 del 2016.

“Sgarbuglio” è uno sportello gratuito di orientamento giuridico e fiscale per persone affette da DGA e per i loro famigliari, che offre un supporto professionale individuale e specifico e si avvale della consulenza di un avvocato, di un commercialista e di un giurista esperto.

Nel nostro territorio lo sportello si trova alla Casa della salute Ospedale di Ponderano in Via dei Ponderanesi 2 a Ponderano.

Si riceve su appuntamento il martedì dalle 9 alle 12 sgarbuglio@aslbi.piemonte.it telefono 366 7708557