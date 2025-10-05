 / Benessere e Salute

Benessere e Salute | 05 ottobre 2025, 07:10

Sala aderisce a "Ottobre rosa"

Sala aderisce a &quot;Ottobre rosa&quot;

Sala aderisce a "Ottobre rosa"

Per tutto ottobre, il campanile della chiesa parrocchiale di Sala sarà di colore rosa. È il colore della speranza, della solidarietà e, soprattutto, della prevenzione.

Il Comune ha aderito a "Ottobre Rosa" l’iniziativa che invita tutte le donne a rivolgersi al numero verde Lilt per ricevere informazioni e prenotare una visita senologica gratuita presso il più vicino ambulatorio LILT aderente.

Intenzione dell'amministrazione è ricordare che dedicare tempo alla propria salute è il gesto d’amore più grande che si possa fare.

s.zo.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore