Sala aderisce a "Ottobre rosa"

Per tutto ottobre, il campanile della chiesa parrocchiale di Sala sarà di colore rosa. È il colore della speranza, della solidarietà e, soprattutto, della prevenzione.

Il Comune ha aderito a "Ottobre Rosa" l’iniziativa che invita tutte le donne a rivolgersi al numero verde Lilt per ricevere informazioni e prenotare una visita senologica gratuita presso il più vicino ambulatorio LILT aderente.

Intenzione dell'amministrazione è ricordare che dedicare tempo alla propria salute è il gesto d’amore più grande che si possa fare.