Meteo Biella, le previsioni di sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025

Nei giorni scorsi il meteo biellese è stato caratterizzato da giornate variabili, con momenti di sole alternati a nubi e qualche pioggia sparsa. Dopo questa fase un po’ instabile, il fine settimana si preannuncia con condizioni ancora incerte, anche se non mancheranno aperture soleggiate.
Sabato 4 ottobre, secondo 3Bmeteo, la mattinata sarà segnata da cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con possibili piovaschi sparsi, più probabili lungo i rilievi. Nel corso della giornata si assisterà a progressive schiarite, con spazi soleggiati che diventeranno più ampi nel pomeriggio. Le temperature minime si attesteranno su valori freschi, intorno ai 12–14 °C, mentre le massime saliranno fino a 19–21 °C in pianura. Venti deboli di direzione variabile.
Domenica 5 ottobre il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso, con schiarite alternate a nubi compatte. Nelle ore centrali non si esclude qualche breve rovescio, più probabile sulle aree montane e pedemontane, mentre in pianura il rischio di precipitazioni rimane basso. Temperature stazionarie: minime sui 12–13 °C, massime intorno ai 20 °C. Venti deboli, a tratti moderati dai quadranti occidentali.